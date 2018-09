Critique de Poutine en sept points (2014)

Au début de l’été, Vladimir Poutine voulait mettre fin au règne du dollar. Pour l’instant, il a surtout mis fin à la valeur du rouble russe (exercice : calculez froidement ce que deviendrait le franc en trois mois avec le FN au pouvoir…). La baisse du baril vient aussi à point nommé pour casser les reins à la Russie, comme en 1986. Cela dit, il est temps de faire un bilan de Poutine, et ce bilan n’est pas bon.

– Poutine – a dit Merkel – vit sur une autre planète. C’est pour cela peut-être qu’il avait mal commencé il y a quinze ans avec une guerre inutile et brutale contre les Tchétchènes. Il a surtout profité, à cette époque, des bontés de Bush fils qui consacrait toute son attention à d’autres questions.

– Il a mal poursuivi en guerroyant en 2008 contre la Géorgie, comme s’il prenait plaisir à châtier les ex-petites républiques de l’Union soviétique. Certes, la Géorgie était vendue (comme on dit) aux Américains, mais pourquoi les peuples préfèrent-ils tous se vendre aux maîtres américains plutôt qu’aux résistants russes ?

– Concernant la Syrie, Poutine choisit de soutenir son allié Assad plutôt que de créer une nouvelle Syrie avec une autre direction et les Occidentaux. Il a ainsi braqué les Américains contre lui à ce moment, et définitivement. Le jeu russe n’en valait pas la chandelle.

– Concernant l’Ukraine, deux questions. Pourquoi le soi-disant président pro-russe a laissé les agences américaines s’installer chez lui comme chez elles, et pourquoi laissait-il survoler sa capitale par les drones de CNN ? Et pendant que Poutine paradait aux Jeux olympiques, les Américains installaient comme à la parade leur équipe et leur homme au pouvoir, qui vient d’ailleurs de triompher aux élections.

– Poutine a réussi à se mettre à dos les Allemands et les peuples voisins de la Russie, Baltes et Moldaves y compris. Brzeziński a souligné en juin que les Ukrainiens étaient un peuple slave traditionnellement non hostile aux Russes. Eh bien, c’est terminé. La maladroite et coûteuse annexion de la Crimée est passée par là…

– On parle de russophobie, mais cette dernière est revenue avec lui. En 2009, le jeune président Medvedev, homme de paille redevenu ministre, vint en Amérique, fut reçu à Yale par Condoleezza Rice, était acclamé dans les amphithéâtres ; il plaisantait avec Obama, tout semblait bien parti pour la nouvelle Russie ! Puis son patron fut réélu sous les sifflets de la presse occidentale, et il a braqué nos élites contre lui. On sait tout le mal qu’il faut penser de ces élites, mais elles manœuvrent bien mieux entre émotion et manipulation, et elles savent exploiter la peur que nous inspirait la Russie tsariste ou stalinienne.

– Il y a peu, le géopoliticien John Mearsheimer a imputé à ces mêmes élites le regain de tension avec la Russie. C’est en partie vrai seulement. Sans Poutine, en qui Mearsheimer reconnaît un autocrate, ce regain n’aurait pas eu lieu.

Ce sont les Russes qui font les frais de cette politique, et nous verrons jusqu’où.