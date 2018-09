Hommage de notre la Hyre à notre feint patron (qui va prendre du repos)

Nicolas vous êtes effroyable de lucidité ! quelle fournée du 10 aout ! est-ce le triste anniversaire de la fin de la monarchie en 1792 qui vous met ainsi en verve ?

Athos et D’Artagnan à graver dans le marbre et à faire copier à tous les écoliers du cp à la fac. Je n’avais jamais pensé à cela, Corneille sans héritier, Molière prend le relais,

quelle chute.

C’est vrai que durant le siècle de Louis XIV nous avons perdu quelque 3 millions de français ?

J’étais à la liturgie ce matin célébrée par notre ancien archevêque, maintenant métropolite de Vilnius (siouplait), d’une fermeté exemplaire, toujours à célébrer, à prier,

il se souvient de tous ses paroissiens, il a célébré en simple habit de prêtre aujourd’hui car il n’avait pas pris sa vêture de métropolite, il est venu simplement trois jours

de Vilnius son monastère pour célébrer et voir ses paroissiens, dans la plus grande simplicité et une fermeté dans la prière qui fait pleurer, il pourrait avoir limousines, hélicoptère etc… figouchki !

il est resté moine, l’observance, l’obéissance et la dignité. Des hommes comme lui vous sauvent une tripotée de fidèles. C’est merveilleux.