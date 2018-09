Massacre des blancs et euphorie postcoloniale en Afrique : extraits du livre des Poussin

Massacre des blancs et euphorie postcoloniale : extraits du livre des Poussin

Afrique du Sud, au 63ème jour de marche. Alexandre et Sonia sont prévenus par un fermier : “Vous entrez dans des régions où il n’y a ni justice, ni police. Tout peut arriver. Il y a quelques années, trois types ont tué mon cousin d’une balle dans la tête sous mes yeux. On venait de les surprendre en train de violer sa fiancée… Beaucoup de fermes isolées se font attaquer : nous sommes des proies faciles. Depuis, j’ai toujours sur moi un petit Beretta.”

Ce fermier n’a pourtant rien d’un militant radical : “Nous avons été les premiers à crier de joie quand Vervoed a été assassiné au Parlement par un Grec [l’idéologue et inspirateur de l’apartheid, le régime de séparation des Noirs et des Blancs qui a eu cours jusqu’en 1992]… Vous imaginiez en Europe que nous étions tous racistes ? Même si nous l’avions voulu, nous n’aurions pas pu l’être. Quand nous étions injustes et que nous nous comportions mal avec nos gens, nous nous réveillions avec la moitié de notre cheptel décapité… Pendant l’apartheid, nous nous occupions de nos employés, nous leur procurions des habits, nous les emmenions chez le médecin, nous nous occupions de leurs écoles, nous les logions, chaque année, nous les emmenions au bord de la mer. C’était très paternaliste, mais tout le monde était content. Pas de criminalité ou de problème de violence et de racisme, tout le monde vivait heureux sur la ferme. Aujourd’hui, ils n’ont plus rien… Est-ce que vous voudriez aller vous entasser dans ces horribles cases alignées hors des villes, ces nouveaux ghettos que le gouvernement leur construit sans leur donner le moindre espoir de travail ?… Quant à moi, je ne peux pas quitter cette ferme. Dès que je m’en vais, il y a un drame : on est cambriolé par les ouvriers des voisins, ils s’entretuent. La semaine dernière, nous sommes partis un vendredi soir pour un mariage à Grahamstown, et au retour, une de mes ouvrières avait défoncé le crâne de son mari avec une brique. C’est pas de l’idéologie, ça, c’est du réel ! Et qui a fait cinq heures de route pour le conduire à l’hôpital de Port Elizabeth ? Qui a payé l’opération ? Qu’est-ce que je vais raconter à mon assureur ? Qu’il est tombé du tracteur ? Si je ne fais pas ça, ils vont tous témoigner et dire que c’est moi qui ai donné le coup de brique. Qui va-t-on croire ? Depuis, mon gars est en arrêt de travail, mais sa femme est quand même venue chercher son salaire. Je vous le dis, nous marchons sur des œufs ici, et qu’on ne vienne pas nous dire que nous sommes racistes, ce sont des grands mots des gens de la ville. Moi, j’ai été élevé avec ces gens, nourri au sein de ma nounou, j’ai appris le xhosa avant l’anglais, je fais davantage partie de leur famille que de celle des donneurs de leçons qui se gargarise d’antiracisme mais qui sont verts quand leur fille épouse un Noir.”

Le 25 mars 2001, après le 1405ème kilomètre. “En arrivant à Flaukraal, un carrefour perdu au-delà de Jamestown, un policier armé nous arrête : “Quel diable vous amène dans les parages, Vous ne savez pas que des commandos mènent une battue dans toute la région ? Un jeune couple de fermiers vient d’être massacré après les pires tortures. Accrochés aux toilettes, les yeux arrachés à la petite cuiller, du sang jusqu’au plafond, et je vous épargne les détails. Vous êtes passés devant chez eux à Olivierskloof !”

Je me souviens du panneau. Nous avions failli aller demander de l’eau car la maison était visible de la piste ?… Voyant qu’il nous a secoués, Wilhelm Waagenaar, presque désolé, nous invite chez lui… “Regardez mes statistiques : avant 1994, une moyenne de soixante crimes par an sur mon seul district, depuis, regardez la courbe ! De quatre-vingt-dix à cent quarante-sept.” En rentrant, il embrasse sa femme et son nouveau-né, et va aussitôt tirer les rideaux. Comme toutes les maisons du pays, ils ont dû récemment équiper les fenêtres de barreaux. Tout en verrouillant les issues, il explique : “Je ne peux même pas quitter mon arme de service. On se cache derrière les rideaux car ils nous tirent la nuit comme des lapins à travers les vitres. C’est encore arrivé la semaine dernière près de Jamestown à une vieille femme isolée. Regardez comme on est obligé de se barricader !… Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis 1991, notre pays a connu mille cinq cents attaques de fermes qui se sont soldées par mille huit cents morts, et ça s’intensifie ! Depuis 1998, neuf cent vingt-sept fermiers [blancs] ont été massacrés : et ils ne font pas de quartier, tout le monde y passe, les femmes, les enfants, les ouvriers agricoles… Ça vous en bouche un coin, hein ? On ne vous raconte pas ça dans les journaux, en Europe. Ça ferait désordre dans cette nouvelle Afrique du Sud où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil !… L’image de la Rainbow Nation en pâtirait ! Et que neuf cent vingt-sept victimes, c’est toujours beaucoup moins que les crimes des Noirs entre eux.”

108ème jour de marche. Un autre fermier blanc, Wynne, les accueille : “Beaucoup de jeunes diplômés ne trouvent plus aussi facilement de travail car les places sont attribuées d’office à des Noirs qui n’ont pas eu la chance de faire autant d’études, ou bien certains cadres supérieurs ont du mal à vivre le fait d’être rétrogradés et remplacés par un bénéficiaire de l’Affirmative Action moins compétent. Dans d’autres cas, les sociétés doivent avoir des quotas de Noirs et de Coloreds, ce qui conduit à des licenciements… Pour ne pas perturber leurs organigrammes ou sécuriser des postes, beaucoup de boîtes préfèrent payer le salaire du Noir en question, mais lui demandent de partir en vacances permanentes.” En tout cas, “je n’ai jamais vu un investisseur noir racheter une terre pour y mettre des fermiers noirs dessus. Il y a plein de beaux messieurs maintenant dans les villes, avec de belles maisons et des voitures qu’on ne pourra jamais s’offrir, mais pas un pour acheter une ferme”, alors “qu’il y a trente-cinq fermes à vendre dans le district.”

Attaché tout nu à un radiateur

4 juin 2001, 155e jour de marche, 2472ème kilomètre. Le sport national, apprend-on, est le vol de voiture à main armé. Plus d’une centaine de morts par jour.

“Parfois, l’hospitalité des fermiers est très éprouvante. Et l’on songe qu’on préférerait planter la tente tranquillement dans la forêt, loin des carnages et des réalités… Sa maison perdue en plein bois est claquemurées derrière de hauts grillages. Dans le jardin, deux boerebulls, sorte de mâtins de Naples mâtinés de mastiffs, sont à cran.

– Je ne me fais pas d’illusions sur leur utilité. Ils sont juste-là pour se faire tuer avant nous, le temps qu’on sorte les fusils du coffre.

Sur le palier, un petit homme tremblant, les doigts jaunis de nicotine, nous accueille.

– C’est mon beau-frère, Gerd Klaasen. Ne lui en veuillez-pas, il a perdu un peu la tête. Il y a six mois, il est resté deux jours attaché tout nu à un radiateur avec un pistolet sur la tempe !

– Welcome ! Welcome !…

Gerd coupe court à mes divagations.

– Ce n’était pas une vengeance : c’était de la pure barbarie. J’ai payé pour un crime que je n’ai pas commis. Pendant l’apartheid, je tenais la seule boucherie de Volksrust dans laquelle il n’y avait qu’une seule caisse et une seule file d’attente (une loi stipulait que les Blancs et les Noirs ne pouvaient pas être servis au même comptoir). Je perdais beaucoup de clients blancs à cause de ça. Mais moi, c’était mes principes : sous la peau, la viande est rouge chez tout le monde. Là, ils ne voulaient pas simplement me voler, ils savaient que j’avais ma caisse. Ils m’ont torturé gratuitement. Introduit des choses là où je pense, battu, uriné dessus. En partant, le type m’a dit : “Je ne te tue pas pour que tu vives avec ce souvenir.” Quand j’ai entendu ma voiture s’en aller, c’était la plus belle musique de ma vie ! Depuis, j’ai ces pneus qui crissent en permanence dans ma tête. Le pire, c’est que je lui ai pardonné. Je le plains de vivre avec autant de haine.”

Koos Oosthuizen explique à son tour : “C’est comme ce qui est arrivé au vieux Scheepert… En 1999, ce vieil ami s’est fait massacrer avec sa femme dans sa ferme. Le contremaître a dit les avoir entendus crier toute la nuit comme des cochons. Il était tellement pétrifié qu’il n’a pas bougé ! Le lendemain, il a découvert le carnage. Les vieux étaient écorchés vifs, Petra violée par les cinq ordures, les ongles arrachés, et j’en passe… Une vieille dame de soixante-dix ans ! C’est pas monstrueux ?… Elle est belle, la nouvelle Afrique du Sud !”

Hauts barbelés électrifiés

11 juin : “Nous profitons de notre présence à Johannesbourg pour nous aventurer dans les ghettos noirs qui entourent la ville. L’ancien cœur financier tout hérissé de gratte-ciel a été totalement déserté par les Blancs. L’espace semble avoir été investi par tous les déshérités d’Afrique. Une forte immigration nigériane et mozambicaine en a fait, la nuit, une zone de non-droit qui contribue à la mauvaise réputation du pays. Toute la richesse, les sièges d’entreprises, les bourgeois, les centre commerciaux et de loisirs, l’économie, tout s’est déplacé vers le nord à Sandton. Là, tout est flambant neuf, aseptisé, et tout le monde se protège derrière de hauts barbelés électrifiés… La frustration des Noirs est à la hauteur de leur désillusion. En conquérant le centre d’affaires, ils ne s’appropriaient pas les richesses, ils les faisaient fuir… La nuit, le cœur de Joburg résonne de coups de feu, symphonie de crissements de pneus et de bris de vitrine.”

Kruger park

18 juillet 2001, parc national Kruger : “Nous rencontrons Bruce Lawson, trapu, dégarni, le sourire d’acier du petit filou sympathique.” Il a lui aussi traversé l’Afrique, en 1997, “en partant avec deux amis du Cap de Bonne-Espérance pour rejoindre le Caire, à pied, sans assistance.” Il nous montre son diaporama. “Trop chargés, affaiblis par huit crises de malaria, à court de ressources, aux prises avec un refus des autorités éthiopiennes de les laisser sortir du pays, ils renoncèrent à la frontière soudanaise, après avoir marché près de dix mille kilomètres. Sur leur liste noire : une cheville fracturée au Zimbabwe, un nez cassé par un coup de poing au Mozambique, des marches forcées de nuit au Malawi pour échapper au harcèlement de la population et à la chaleur, un mois d’inondation à patauger en Tanzanie, une course poursuite à la mitraillette dans un désert kenyan au cours de laquelle ils perdirent l’intégralité de leur matériel, de constants jets de pierres de la part des gamins éthiopiens, et le coup de crosse fatal d’un militaire qui déchira l’oreille de Bruce et mit un terme à l’expédition… Au fil des diapos se dessine une Afrique pauvre et pouilleuse, plate et chaude, dangereuse et hostile, insalubre et ennuyeuse.”