Tout analyste militaire sérieux savait déjà en 2014 que ni les États-Unis, ni l’OTAN dans son ensemble, ne pourraient vaincre la Russie dans une guerre conventionnelle près des frontières de la Russie.

Le 1er mars, il est apparu clairement que la Russie pouvait atteindre toutes les cibles, y compris aux États-Unis, de manière conventionnelle, les États-Unis ne pouvant rien y faire. Aujourd’hui, la Russie peut aussi couler n’importe quelle marine de l’OTAN, ou une combinaison de celles-ci, sans armes nucléaires et la liste des possibilités est longue. Dans ce qui a semblé être un laïc comme un jour (en réalité, cela faisait 10 ans), la Russie a non seulement obtenu le droit de s’exprimer lors de la formation du nouvel ordre mondial, la Russie est devenue le principal moteur de ce nouvel ordre mondial. .

La puissance militaire de pointe se traduit extrêmement bien par des avantages géopolitiques. La véritable puissance militaire, évaluée dans un cadre stratégique, opérationnel et technologique adéquat, était et demeure ce prédicteur. En d’autres termes, seules les superpuissances de classe mondiale sont capables de produire des armes de pointe ou, en général, des forces militaires. La Russie correspond parfaitement à cette définition aujourd’hui. Je vais me citer moi-même:

La puissance militaire dans l’histoire de l’humanité déchirée par le conflit importait, compte et continuerait d’être l’un des principaux piliers, sinon le principal, sur lequel repose la puissance nationale. Il reste que, dans le monde moderne, le pouvoir militaire de premier ordre est fonction d’un État-nation de premier ordre qui possède les moyens de disposer d’un tel pouvoir militaire. La grande puissance militaire est par définition la continuation d’un État-nation économiquement fort développé.

