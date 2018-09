Trop d’étrangers, vie trop chère, climat trop chaud : lisez Théophraste traduit par La  Bruyère… Sans les Grecs, nous n’aurions pas été, et sans nous, les Grecs seraient encore.

Trop d’étrangers, vie trop chère, climat trop chaud : lisez Théophraste traduit par La Bruyère, il a trois mille ans ou presque…

Il s’échauffe ensuite dans la conversation, déclame contre le temps présent, et soutient que les hommes qui vivent présentement ne valent point leurs pères. De là il se jette sur ce qui se débite au marché, sur la cherté du blé, sur le grand nombre d’étrangers qui sont dans la ville; il dit qu’au printemps, où commencent les Bacchanales, la mer devient navigable; qu’un peu de pluie serait utile aux biens de la terre, et ferait espérer une bonne récolte; qu’il cultivera son champ l’année prochaine, et qu’il le mettra en valeur; que le siècle est dur, et qu’on a bien de la peine à vivre…

