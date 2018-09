Comment les USA ruinent et soumettent la Suisse, ex-colonie riche…

A SUISSE DE PLUS EN PLUS PAUVRE (SUITE) ET DISPARITION DES BANQUES

<align= »justify »>du 3 au 7 septembre 2018 : Voici une information que vous ne verrez pas à la « une », même de la presse helvète, merci à notre lectrice Mme Parel: « 1,2 millions de Suisses sur 8 millions sont soit pauvres, soit en situation précaire… Pas mal pour un pays qui se croit riche….« .</align= »justify »>

Logique: depuis 10 ans, le système bancaire suisse est pilonné, littéralement, par des obus américains qui finiront par l’anéantir totalement afin que le seul paradis fiscal sûr soit l’Etat du Delawere. Depuis 10, plus de 500.000 banquiers directs ou indirects ont été licenciés et la quasi totalité n’a jamais été capable de retrouver du travail.

Et la situation ne s’améliore pas: « Le taux de surfaces d’activités vides à Genève a explosé. En un an, le canton est passé de 224’991 m2 à près de 311’000 m2 de surfaces commerciales vides. C’est une hausse de 38% par rapport à 2017, selon l’Office cantonal de la statistique. En 2017, il constatait… une baisse de 5% des locaux vides par rapport à 2016. Le bond actuel n’en est que plus saisissant.« . Lire ici 20minutes.ch 1 et ici l’article 2 pour le croire.

Mais ce n’est pas fini: 25% des banques suisses actuellement existantes vont… disparaître et c’est toujours 20min.ch qui nous l’apprend: « Il y a 10 ans, la banque américaine Lehman Brothers sombrait. Son naufrage, survenu le 15 septembre 2008, entraînait alors la planète dans l’une des pires crises économiques de son histoire. Parmi les principales victimes, les banques, qui s’octroyaient même la première place du podium.

Si les deux plus grandes banques de Suisse (UBS et Credit Suisse) commencent à peine à retrouver un peu de souffle, ce n'est pas le cas de nombreux établissements privés. D'après les recherches menées par les experts de KPMG (en collaboration avec l'Université de Saint-Gall), près de la moitié des 90 banques privées analysées sont toujours en convalescence. Un quart d'entre elles restent tellement fragilisées que leur avenir même est actuellement incertain. «Malgré un environnement boursier extrêmement positif, sur les 23 banques aux performances les plus faibles, 13 ont subi des pertes d'exploitation en 2017», indique l'institut de recherches. Non sans préciser que 8 de ces 13 établissements ont des bilans négatifs depuis trois ans