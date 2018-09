Exclusif pour naïfs antisystèmes : les USA mettent tout le monde au pas et ruinent tous les pays (gare aux russes et aux chinois, bientôt aux européens divisés – sic !)

DE LA DESTRUCTION DES MONNAIES ET DES PEUPLES QUI VONT AMENER DE NOUVELLES GUERRES: MISE A JOUR DES DEVALUATIONS

<align= »justify »>du 3 au 7 septembre 2018 : SpectatorIndex a donné vendredi la dernière liste des dévaluations monétaires. Et je dois reconnaître que ça devient grave, d’autant qu’on y voit clairement la prédation capitaliste américaine en action. Feu Georges Marchais aurait même dit du « grand capital« …. Le % que vous voyez est la perte de valeur de la monnaie M par rapport au U$D. Je vous l’accorde, si le Vénézuela est hors catégorie, au train où ça va, l’Argentine et d’autres vont la ratrapper… sachant que Mr Powell à la Fed a décidé de faire cracher le monde entier au bassinet au seul profit des Etats Unis.</align= »justify »>

– Venezuela: -2.500.000%

– Argentine: -104%

– Turquie: -96%

– Bresil: -30%

– Iran: -30%

– Ethiopie: -18%

– Russie: -17%

– Pakistan: -16%

– Suède: -15%

– Myanmar: -13%

– Afrique du Sud: -13%

– Inde: -11%

– Uruguay: -11%

– Népal: -11%

– Ukraine: -10%