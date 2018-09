Guerre des bouchons : on est les bobos intellos, on voulait voter macaron mais on est resté coincés dans les zébuteillages !

Seuls 31% des Français sont satisfaits de l’action du président de la République. En recul de dix points dans notre tableau de bord politique Ifop-Fiducial, Emmanuel Macron paie à la fois un été calamiteux et une rentrée horribilis.

L’été meurtrier est pour Emmanuel Macron. Après l’affaire Benalla, les mauvaises nouvelles économiques de la rentrée, la fracassante démission de Nicolas Hulot ou encore le pataquès autour du prélèvement à la source, le chef de l’Etat paie l’addition. Selon le dernier tableau de bord Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud-Radio, il recule de 10 points et tombe à 31%. Son plus mauvais score depuis le début du quinquennat. Symboliquement, Emmanuel Macron fait un pire score que François Hollande à la même époque de son mandat. En septembre 2013, son prédécesseur rassemblait 32% de Français satisfaits. Pour mémoire, Nicolas Sarkozy était à 41% en septembre 2008 dans ce même tableau de bord.