Quand Bill Bonner évoque à son tour la crise de la pax romana et notre prochain désastre impérial et mondial…

Après Ugo Bardi, on peut dire que le sujet romain est dans l’air du temps.

« la Pax Romana prit fin avec la crise du IIIème siècle… mais nombre des régions de l’empire continuèrent de profiter d’une paix et d’une prospérité relatives.

Sauvez-vous !

Mais à la fin du IVème siècle, bien loin dans les steppes d’Eurasie, les Huns poussaient les Alains ; les Alains poussaient les Goths, les Goths poussaient les Tervinges, les Vandales, les Quades, les Burgondes, les Suèves, les Gépides et les Sarmates.

Et un jour, peut-être un jour comme celui-ci, à la fin de l’été en l’an 408, les réfugiés ont dû commencer à affluer dans la vallée de la Gartempe.

Ils ont sans doute raconté des histoires terrifiantes, comment les barbares avaient attaqué leurs villes et leurs villas, brûlant, pillant, tuant tout ce qui se trouvait en travers de leur chemin ; comment ils avaient volé leur bétail… comment les femmes avaient été violées et les hommes massacrés… et tous ceux qui avaient été pris vivants avaient été emmenés comme esclaves.

Ce doit être pendant que les locaux écoutaient, bouche bée, que d’autres messagers sont arrivés en courant… hors d’haleine… et encore plus épouvantés.

« Ils arrivent… ils sont de l’autre côté de la rivière… Sauvez-vous ! »

Quel choc cela a dû être. L’empire fonctionnait depuis 400 ans. Rien ne l’avait sérieusement remis en question depuis la défaite d’Hannibal en 183 av. J.C. Qui aurait pu imaginer qu’il était condamné ?

Pourtant, tout était terminé.

« Tout est ruiné », rapportait un visiteur en Gaule en l’an 407. « Les champs, les villes… tout semble différent. La peste… la famine… l’esclavage… le froid et le chaud. Devant ces hordes [de barbares], l’humanité périt. Partout, des cris de guerre. La terreur et la fureur dans nos cœurs… le chaos… la paix a disparu de la terre. Tout ce que l’on voit prend fin ».

Un autre décrivait ce qui s’était passé lorsque les barbares avaient atteint l’Espagne :

« [Ils] pillent et massacrent sans pitié… Et désormais, la famine attaque aussi… les mères, aussi, se nourrissent de leurs propres enfants qu’elles ont tués et cuits. Les bêtes féroces se sont accoutumées à manger nos cadavres. A présent, elles attaquent les plus vigoureux d’entre nous et se déchaînent, décidées à annihiler toute la race humaine ».