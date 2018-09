LA HYRE DEFEND AUSSI LE ROI LA FRANCE CONTRE LA SOUS FRANCE

La clef de la république pour tenir bon gré mal gré, fluctuat nec mergitur, c’est d’être à multiples faces, rien ne l’incarne, elle est sans visage, sans âme et sans consistance, comme si la république se renouvelait à chaque élection. Il y a tout de même eu 5 républiques, la sixième ne disant pas vraiment son nom, et depuis Badinguet 25 présidents pour une bonne soixantaine de rois, ça fait toujours moins de présidents à haïr, et comme les rois étaient « tous de la même race », on fini par haïr le régime monarchique lui même, car il est toujours plus aisé de ne pas faire de manières et de tout bazarder.

Tous les sept puis tous les 5 ans la république est repeinte, un blanc de propreté dit-on, à défaut de se refaire une pureté c’est comme cela qu’elle se maintient, Macron ministre de Hollande a ainsi pu se faire élire sans que personne n’y voit que du feu, et Sarkozy ministre de Chirac, etc… L’élection truque

la passation népotique du pouvoir. S’il y a des dérives en république, ce son des dérives « monarchiques », Onfray vient d’écrire un petit pamphlet contre Macron qu’il l’appelle « mon roi »… Alors que c’est l’archétype du président !!!

Enfin ils ont coupé la tête du roi, jamais il ne feront amende honorable, les français sont trop orgueilleux pour ça, d’autant que l’on mord toujours la main qui nous nourri.

La république c’est le moindre mal donc aux yeux des français comme de Tocqueville qui n’a cependant pas su voir au combien ce moindre mal était in fine délétère. La république mange petit à petit la France pour se substituer à elle, la république est exclusive, rien avant elle, rien après elle, rien en dehors d’elle.

La première guerre mondiale a vu triompher les démocraties contre les empires et les monarchies qui ont acquis alors leur ultime chef d’accusation, coupable responsable de la guerre : elles furent toutes rayées de la carte, leurs territoires découpés, partagés, morcelés comme l’afrique…

La France à peine sa république proclamée ne faisait-elle pas la guerre à l’Europe entière, Napoléon (empereur de la république) ne voulait-il pas mettre tout ce monde en république.

La force de la république c’est d’être exclusive, elle ne laisse rien vivre qui lui soit contraire, elle est mobile et changeante, inaltérable dixit Macron…