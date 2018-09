Cela sent la Russie (le roussi) : pourquoi les frères Bolton donneront le branle-pas-de combat en Syrie : parce que la Russie va les exterminer, étant DOS AU MUR. Nounours va donc tabasser gratos et dur les terroristes modérés. Demain, article de Nicolas Bonnal à ce sujet eschatologique…

Il me semble pour terminer que ceux qui devront avoir recours aux armes, hypersoniques ou pas, pour se défendre et pour survivre contre l’empire anglo-américain sont les deux puissances actuellement dos au mur – la Chine et la Russie. La stratégie tyrannique des américains créera une génération de pays kamikaze.

