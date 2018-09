Le chant sacré du grillon, c’est ici…

Jim Wilson, compositeur, a enregistré le chant des grillons et a ensuite ralenti l’enregistrement, révélant quelque chose d’incroyable. Les grillons ont l’air de chanter en choeur en parfaite harmonie et de la manière la plus angélique qui soit. Bien que cela ressemble à des voix humaines, tout ce que vous entendez dans l’enregistrement vient des grillons eux-mêmes. « L’enregistrement contient deux pistes jouées en même temps: La première est le son naturel des grillons jouée à vitesse normale, et la seconde est la version ralentie du chant des grillons… J’ai découvert que lorsque je ralentis cet enregistrement à différents niveaux, ce son simple et familier a commencé à se transformer en quelque chose de très mystique et complexe…….presque humain. »

Publicités