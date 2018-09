Allemagne : la mère de tous nos problèmes n’est pas la vague migration mais la pleurnicherie humanitaire et la démentielle démagogie post-féminine qui justifiera tout le délire et la guerre en Europe.

La mère de tous nos problèmes n’est pas la vague migration mais la pleurnicherie humanitaire et la démentielle démagogie post-féminine qui justifiera tout le délire…

Le ministre allemand de l’Intérieur Horst Seehofer a de nouveau jeté un pavé dans la mare. Se montrant compréhensif envers les manifestants de Chemnitz, il dénonce l’immigration comme source de tous les maux du pays.

Au sein de la coalition gouvernementale allemande, rassemblant respectivement l’union chrétienne-démocrate (CDU) d’Angela Merkel, l’union chrétienne-sociale de Bavière (CSU) et les socio-démocrates (SPD), les dissensions quant à la question migratoire n’en finissent plus de diviser. Le 5 septembre, le ministre de l’Intérieur (CSU), par ailleurs chef de file du parti bavarois, a fait une nouvelle sortie qui ne manquera pas d’agiter encore davantage un mélange déjà instable.

Participant à une réunion à huis clos organisée par son parti dans la ville de Neuhardenberg, dans le Brandebourg, Horst Seehofer a qualifié l’immigration de «mère de tous les problèmes», selon Die Welt. Alors qu’il commentait les événements violents survenus à Chemnitz, en Saxe, ces derniers jours, le ministre a en effet jugé que leur cause première était avant tout le meurtre par deux demandeurs d’asile d’un jeune Allemand.

«En premier lieu, il y a ce meurtre brutal», a-t-il expliqué, selon plusieurs journalistes présents dans la salle. Assumant de se montrer compréhensif envers les manifestants en Saxe, le ministre de l’Intérieur a ensuite regretté que les débats qui ont suivi les rassemblements émaillés de violences, que ce soit dans la classe politique ou dans les médias, n’auraient plus tenu compte de ce fait initial et pourtant selon lui crucial.

Horst Seehofer n’en est pas à sa première déclaration choc : inquiet de l’avenir de son parti, historiquement hégémonique en Bavière mais très fortement concurrencé par le parti anti-immigration Alternative pour l’Allemagne (AfD) depuis quelques années, il multiplie les prises de position hostiles aux migrants. Récemment, alors qu’il présentait son plan sur l’immigration, il avait suscité de vives indignations en s’amusant d’une improbable coïncidence : «Justement, le jour de mes 69 ans, 69 personnes ont été expulsées vers l’Afghanistan !»

De son côté, l’AfD dénonce régulièrement les «postures» du ministre, qui ne seraient jamais suivies d’effets. Plus tôt cette année, l’opposition frontale entre Angela Merkel et Horst Seehofer avait failli conduire à une scission entre CDU et CSU, indéfectibles alliés depuis 1945. Finalement, le Bavarois, après avoir accru la pression sur la chancelière, avait décidé de rester au gouvernement.

