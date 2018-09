Enfin vers un congrès de guerre incivile en Amérique ? Droite populiste contre gauche marxiste-sociétale-multiraciale…

http://www.dedefensa.org/article/vers-un-congres-de-guerre-civile

Vers un Congrès “de guerre civile” ?

Une suite de résultats de primaires démocrates concernant essentiellement des candidatures pour la Chambre des Représentants pour les élections de novembre confirment que le premier résultat dans ce sens (désignation de Ocasio-Cortez à New York) n’était pas un “incident” isolé mais l’apparition d’une tendance à l’institutionnalisation de la poussée extrémiste progressiste-sociétale très activiste, et soutenue par des donateurs type-Soros. Les candidats qui réussissent sont souvent des candidates, souvent venues de minorités de couleur, souvent féministes radicales, etc., par conséquent archétypiques de l’extrême du mouvement progressiste-sociétal. Cette tendance trouve un écho puissant dans la base des électeurs démocrates : « Le succès du parti démocrate s’affirme quand les candidats sont très marqués à l’ultragauche, sociaux-démocrates du type George Soros et Bernie Sanders », remarque Tucker Carlson, de Fox.News. Cela devrait entraîner une profonde radicalisation de gauche du parti démocrate qui pourrait s’affirmer puissamment dans la prochaine Chambre issue des élections de novembre.

En contrecoup, les républicains, jusqu’alors hésitants à cause de leur méfiance sinon leur opposition à Trump, seraient conduits, sinon à s’en rapprocher, dans tous les cas à évoluer vers un populisme de droite de plus en plus dur, suivant une évolution de leur base très alarmée par l’ultra-gauchisation des démocrates. C’est-à-dire qu’il s’agit d’une situation de clivage radical, institutionnalisant la situation de type pré-“guerre civile” au cœur même des institutions du pouvoir législatif US, face à un exécutif plongé dans une guerre interne sauvage. Séraphim Hamisch, de TheDuran.com, fait ce commentaire le 6 septembre 2018 :

res-de-guerre-civile