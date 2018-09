Pepe Escobar et le pouvoir russe

Pepe Escobar et la présumée supériorité russe

Comme nous Escobar n’écrit plus sur sputniknews.com. Et comme nous il s’intéresse à la suprématie militaire russe décrite par Martyanov.

Les futurs historiens pourraient bien identifier le discours phare du président russe, Vladimir Poutine, le 1er mars comme le dernier changement dans le jeu du 21ème siècle en Eurasie. La raison en est minutieusement détaillée dans la parution de la suprématie militaire: la myopie de la planification stratégique américaine, un nouveau livre de l’analyste militaire et naval russe Andreï Martyanov .

Martyanov est spécialement équipé pour la tâche. Né à Bakou au début des années 1960, il était officier de marine en URSS jusqu’en 1990. Il a déménagé aux États-Unis au milieu des années 1990 et est maintenant directeur de laboratoire dans une entreprise aérospatiale. Il appartient à un groupe extrêmement rare: les principaux analystes militaires et navals spécialisés en Russie des États-Unis.

Final del formulario

En citant la guerre et la paix d’Alexis de Tocqueville et de Léon Tolstoï en revisitant l’équilibre du pouvoir à l’ère soviétique et au-delà, Martyanov suit avec soin la réaction de la seule nation de la planète «capable de défaire militairement les États-Unis». Tout « dialogue significatif entre les politiciens russes et américains est pratiquement impossible ».

Ce qui est finalement révélé n’est pas seulement un cas de négligence de Sun Tzu – « si vous connaissez l’ennemi et vous connaissez vous-même, vous n’avez pas à craindre le résultat de cent batailles » – mais surtout de l’orgueil démesuré, turbocompressé, parmi une série de Des boucles de rétroaction positives et illusionnistes, grâce à la « chasse à la dinde » de Desert Storm, une armée de Saddam Hussein lourdement entraînée.

Le complexe industriel, militaire et de sécurité militaire des États-Unis bénéficie d’un budget annuel composé d’environ 1 000 milliards de dollars. La seule justification d’une telle dépense est de fabriquer une menace extérieure mortelle: la Russie. C’est la raison principale pour laquelle le complexe ne permettra pas au président américain Donald Trump d’essayer de normaliser ses relations avec la Russie.

Pourtant, il s’agit maintenant d’un tout nouveau jeu de balle alors que les États-Unis font face à un adversaire redoutable qui, comme Martyanov le précise, déploie cinq capacités essentielles.

Capacités de commandement, de contrôle, de communication, d’informatique, d’intelligence, de surveillance et de reconnaissance égales ou supérieures à celles des États-Unis. Des capacités de guerre électronique égales ou supérieures à celles des États-Unis. Nouveaux systèmes d’armes égaux ou supérieurs aux États-Unis. Des systèmes de défense aérienne qui correspondent plus qu’à la puissance aérienne américaine. Des missiles de croisière subsoniques, supersoniques et hypersoniques à longue portée qui menacent l’empire des bases des États-Unis et même l’ensemble du continent américain.

Alors, comment sommes-nous arrivés ici?

Démystifier la mythologie militaire américaine

Martyanov soutient que la Russie, tout au long de la première décennie du millénaire, a passé suffisamment de temps à « se définir en termes de cycles technologiques clos, de localisation et de fabrication ».

En revanche, même avec une grande économie développée, l’Allemagne ne peut pas concevoir et construire à partir de rien un avion de chasse à la pointe de la technologie, alors que la Russie le peut. L’Allemagne « n’a pas d’industrie spatiale et la Russie le fait ».

Quant à ceux qui passent aux Etats-Unis pour des « experts » russes, ils n’ont jamais vu ces percées technologiques arriver; ils « ne comprennent tout simplement pas la différence énorme entre les processus impliqués dans une économie virtuelle monétisée et ceux impliqués dans la fabrication du système moderne de contrôle informationnel de combat ou de l’avion de combat de pointe ».

Martyanov produit de nombreux clichés. Par exemple, « la Russie … sans fanfare inutile, a lancé une mise à niveau complète de sa dissuasion nucléaire navale avec des sous-marins à missiles balistiques (SSBN) de la classe Borey (projets 955 et 955A) … ». C’est le programme dont la plupart des «analystes» russes se moquaient il y a dix ans. Ils ne rigolent plus. »

Un principe du livre est de démystifier la mythologie militaire américaine. Cela doit inclure une réévaluation approfondie de la Seconde Guerre mondiale et un réexamen de la manière dont la marine soviétique comblait déjà le fossé technologique avec l’US Navy dès le milieu des années 70, alors même qu’elle restait «une force de déni de mer conçue strictement pour « La marine soviétique, en tant que marine russe aujourd’hui, » a été construite dans un seul but: empêcher une attaque de l’OTAN contre la mer par l’OTAN « .

Passant à l’ère post-URSS, la Russie doit inévitablement élaborer une stratégie concertée pour contrer le déplacement incessant de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord – une violation flagrante de l’accord (verbal) entre George Bush Senior et Mikhail Gorbachev.

Et cela nous conduit au saint des saints concernant le mantra favori de Beltway, « l’agression russe ». Même si la Russie « a la capacité de faire des dégâts importants à l’OTAN », rappelle Martyanov, « pourquoi la Russie des pays qui valent bien plus pour la Russie libres et prospères qu’ils ne le seraient s’ils étaient endommagés et, théoriquement, subjugués? »

Le calibre du cauchemar de Brzezinski

Le chapitre 7 du livre, intitulé « L’échec à venir à bout du réalignement géopolitique moderne », nous ramène à un autre moment décisif: le défilé de la victoire 2015 à Moscou, avec Poutine et le président chinois Xi Jinping exposant graphiquement le pire cauchemar de Zbigniew « Grand Chessboard » Brzezinski des « deux nations eurasiennes les plus puissantes déclarant leur totale indépendance vis-à-vis de la vision américaine du monde ».

Et puis il y a eu la campagne de la Russie en Syrie; Le 7 octobre 2015, six missiles de croisière 3M14 Kalibr ont été lancés à intervalles de cinq secondes à partir des petits missiles de la marine russe dans la mer Caspienne, visant des cibles de Daesh en Syrie. Le USS Theodore Roosevelt et son groupement tactique ont immédiatement compris le message – quittant le golfe Persique en un éclair.

Depuis lors, le message a été amplifié: la Méditerranée orientale, la mer Noire ou «les zones de responsabilité du Pacifique de la marine russe» deviennent «des zones complètement fermées pour tout adversaire».

La leçon de la saga Kalibr-in-the-Caspian, écrit Martyanov, est que «pour la première fois, il a été ouvertement démontré, et le monde a pris note que le monopole américain sur les symboles du pouvoir était officiellement brisé».

Comme Martyanov montre comment « dans le Donbass et surtout en Syrie, la Russie a appelé le bluff géopolitique et militaire américain », il ne fait aucun doute que l’interconnexion Syrie-Ukraine – que j’ai analysée ici – est la pierre angulaire du anti-russe l’hystérie aux États-Unis. »

Ainsi, la balle – tout comme celle offerte par Poutine à Trump à Helsinki – est dans le camp des États-Unis. Ce que Martyanov décrit comme « la combinaison mortelle de l’ignorance, de l’orgueil et du désespoir des élites américaines contemporaines » ne peut cependant pas être sous-estimé.

Lors de sa campagne électorale, Trump avait déjà annoncé à plusieurs reprises qu’il allait contester le désordre international de l’après-guerre froide. Helsinki était une démonstration graphique que maintenant que Trump « vidait le marais » fait face à un objet immuable, le marais ne nécessitant aucun prisonnier pour préserver son pouvoir de plusieurs milliards de dollars.

En revanche, la diplomatie russe, réaffirmée explicitement cette semaine par Poutine lui-même, est catégorique sur le fait que tout est permis pour éviter la guerre froide 2.0.

Mais au cas où, les armes de nouvelle génération de la Russie ont été officiellement dévoilées par le ministère de la Défense, et certaines d’entre elles sont déjà opérationnelles.

«Pearl Harbor rencontre Stalingrad»

Il est clair que le président Trump applique des tactiques divisionnistes kissingeriennes, en essayant de réduire la connectivité politique / économique de la Russie avec les deux autres pôles d’intégration eurasiatiques, la Chine et l’Iran.

Pourtant, le marais ne peut pas envisager le Big Picture, comme l’atteste cette conversation incontournable entre deux des très rares Américains qui connaissent réellement la Russie. Le professeur Stephen Cohen et le professeur John Mearsheimer vont à la jugulaire: rien ne peut être fait lorsque la russophobie est la loi du pays.

À maintes et maintes reprises, nous devons revenir au discours du 1 er mars de Poutine, qui a présenté aux États-Unis ce qui ne peut être décrit, écrit Martyanov, comme « un Pearl Harbor-rencontre technologique-Stalingrad ».

Martyanov explique comment les derniers systèmes d’armement russes présentent d’immenses ramifications stratégiques et historiques. Le fossé missile entre les Etats-Unis et la Russie est désormais « un gouffre technologique », avec des missiles balistiques « capables de trajectoires qui rendent inutile toute défense anti-balistique ». Star Wars et ses dérivés sont maintenant – pour utiliser un trumpisme – « obsolètes ». »

Le Kinzhal, décrit par Martyanov, «change complètement la donne géopolitique, stratégique, opérationnelle, tactique et psychologique». En résumé, «aucun système de défense aérienne moderne ou futur déployé par l’OTAN ne peut intercepter un seul missile avec ces caractéristiques. »

Cela signifie, entre autres choses – et en soulignant qu’il ne suffit jamais – de fermer l’ensemble de la Méditerranée orientale, sans parler de l’ensemble du golfe Persique. Et tout cela va bien au-delà de l’asymétrie; il s’agit de « l’arrivée finale d’un paradigme complètement nouveau » en matière de guerre et de technologie militaire.

Le livre incontournable de Martyanov est l’ultime arme de destruction du mythe (WMD). Et contrairement à la version de Saddam Hussein, celle-ci existe réellement. Comme l’a prévenu Poutine (à 7h10 dans la vidéo), « ils ne nous ont pas écoutés à ce moment-là. » Sont-ils en train d’écouter maintenant?

SOURCES :

http://www.atimes.com/article/heres-the-real-reason-the-us-must-talk-to-russia/