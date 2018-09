Brandon Smith et la fausse opposition au globalisme

En termes de géopolitique, on nous dit que les puissances nationales ont des « objectifs contradictoires », qu’elles ont des intérêts et des objectifs différents, ce qui a conduit à des « guerres commerciales » et parfois à des guerres tout court. Pourtant, quand on regarde les gens qui tirent les ficelles dans la plupart de ces pays, on trouve les mêmes noms et les mêmes institutions. Que vous soyez en Amérique, en Russie, en Chine, dans l’UE, etc., les think tanks globalistes et les banques internationales sont omniprésents et les dirigeants de tous ces pays réclament davantage de pouvoir pour ces institutions, pas moins.

Ces guerres, quelle que soit leur forme, sont un cirque pour le public. Elles sont conçues pour créer un chaos contrôlé et une peur gérable. Elles sont un moyen de nous influencer vers un objectif particulier, et cette fin, dans la plupart des cas, est une influence plus sociale et économique entre les mains d’un petit nombre. Dans chaque cas, les gens sont convaincus de croire que le monde est en train de se diviser alors qu’il est en train de se centraliser.

La clé de tout spectacle de magie est de faire participer le public au mensonge ; pour l’amener à se concentrer sur la main distrayante, à supposer que ce qu’il voit est réellement ce qui se passe réellement, pour suspendre leur scepticisme.

Ne vous méprenez pas, ce que nous voyons en géopolitique aujourd’hui est bien un spectacle de magie. Le faux paradigme Est/Ouest est aussi puissant sinon plus puissant que le faux paradigme Gauche/Droite. Pour une raison quelconque, l’esprit humain est plus à l’aise de croire aux idées de division et de chaos et il préfère souvent s’offusquer contre la notion de « complot ». Mais les conspirations et les conspirateurs peuvent être démontrés comme un fait historique. L’organisation parmi les élitistes est prévisible.

Les globalistes eux-mêmes sont rassemblés par une idéologie. Ils n’ont pas de nation commune, ils n’ont pas d’orientation politique commune, ils n’ont ni origine culturelle ni religion commune, ils sont les hérauts de l’Orient comme ils sont les hérauts de l’Occident. Ils ne sont pas vraiment loyaux envers une cause ou un mouvement social en général.

Qu’est-ce qu’ils ont en commun? Ils semblent présenter plusieurs des traits des sociopathes narcissiques de haut niveau, qui représentent un très faible pourcentage dans la population humaine. Ces personnes sont des prédateurs ou, pour être plus précis, ce sont des parasites. Ils se considèrent naturellement supérieurs aux autres, mais ils travaillent souvent ensemble s’il existe une promesse de bénéfice mutuel.

Les mensonges entourant ce développement sont cependant nombreux. On nous dit que les puissances politiques orientales sont en contradiction avec les globalistes et le mondialisme – c’est faux. On nous dit que les pays des BRICS cherchent un système décentralisé pour remplacer l’hégémonie du dollar – c’est faux. On nous dit que des dirigeants orientaux comme Poutine et Xi s’opposent à la prise de pouvoir mondialiste et sont pris pour cible par les élites comme s’ils se « rebellaient » contre l’empire – c’est également faux. On nous dit que la guerre commerciale est un moyen pour Donald Trump de perturber la mondialisation et de jeter des bâtons dans les plans des globalistes – c’est de la fantaisie…

Les militants de la liberté et les analystes sont particulièrement sensibles à cette idée, car elle joue sur notre désir de voir le long règne de la Réserve fédérale basé sur le dollar tomber dans l’oubli qu’il mérite. Le problème est que le récit est basé sur l’hypothèse frauduleuse que l’empire mondialiste est enraciné dans « l’empire américain ».

Voici les faits :

Les influences globalistes sont hyper-présentes dans les pays de l’Est. Par exemple, Vladimir Poutine, souvent décrit comme un héros anti-globaliste dans les débats dans le mouvement de la liberté, n’est pas du tout anti-globaliste. Poutine a été « découvert » par Henry Kissinger, le nouveau défenseur de l’ordre mondial, au début des années 1990, avant de devenir président par intérim de la Russie. Poutine raconte sa première rencontre avec Kissinger et leur amitié de longue date dans le livre « First Person », son récit autobiographique du début de sa carrière.

Contrairement à la croyance populaire dans le mouvement pour la liberté, M. Poutine n’a PAS expulsé les banques internationales ni retiré leurs structures de pouvoir lors de son élection présidentielle. En fait, les banques Rothschild sont encore présentes en Russie à ce jour, tandis que Goldman Sachs et JP Morgan continuent d’être les plus grandes banques d’investissement du pays.

La présence des globalistes en Russie est peut-être la raison pour laquelle la nation a développé une relation si étroite avec le FMI après la chute de l’Union soviétique, pourquoi ils continuent leurs liens avec le FMI et la Banque des règlements internationaux et pourquoi le Kremlin a, dans le passé, appelé à un nouveau système monétaire mondial contrôlé par le FMI.

La Chine a également appelé au même nouveau système monétaire, non décentralisé, mais complètement centralisé sous les fourches du FMI. La Chine est sous l’influence de la Fondation Rockefeller depuis 1915 environ, date à laquelle elle a ouvert une université basée sur le modèle de l’Université de Chicago. La Chine continue ses liens avec les globalistes par le biais de la BRI et du FMI, et Goldman Sachs est fortement impliqué dans les activités et les arrangements commerciaux du gouvernement chinois. L’année dernière, Goldman Sachs a conclu un accord de 5 milliards de dollars avec une branche du gouvernement chinois pour faciliter l’achat de sociétés et d’actifs aux États-Unis. Donald Trump a fait l’éloge de l’accord comme étant bénéfique aux États-Unis, ce qui n’est pas surprenant compte tenu du nombre d’anciens de Goldman Sachs, autour de Trump, impliqués dans son cabinet.

Trump a également eu de longues relations avec les globalistes, y compris les élites des banques connectées de Rothschild au cours des 25 dernières années. Wilber Ross, un banquier d’investissement travaillant pour les Rothschild, était le principal agent qui a libéré Trump des dettes considérables cernant son casino du Taj Mahal à Atlantic City. Après que Trump ait accédé à la Maison-Blanche, Wilber Ross a été nommé secrétaire au commerce et il fait maintenant activement la promotion de la guerre commerciale.

Clairement, il n’y a pas de « division » entre les dirigeants politiques du monde quand il s’agit de savoir avec qui ils sont alliés. Les banques internationales et les think tanks globalistes sont impliqués partout. Mais qu’en est-il du reste du monde en général ? La guerre commerciale ne provoque-t-elle pas division et décentralisation entre les nations et les économies ? Lorsque vous regardez tout en haut de la pyramide, les divisions disparaissent.

Considérez le contrat pétrolier en cours entre la Russie et l ‘Allemagne ou le dernier accord conclu avec la Russie pour permettre à la Chine de cultiver plus de 2,5 millions d’ acres de terres russes, contribuant ainsi à combattre directement les sanctions américaines. Ou qu’en est-il de l’accord de la mer Caspienne entre la Russie, l’Iran et de nombreux autres pays pour mettre fin au différend concernant la région ? Et que dire de la Chine qui défie les sanctions sur le pétrole iranien ? Ou les protestations croissantes de l’UE contre l’ingérence des États-Unis dans leurs échanges de pétrole avec l’Iran et la Russie ?

Ce ne sont là que quelques-uns des exemples les plus récents du reste du monde qui se regroupe dans un conglomérat plus grand à la suite de cette guerre commerciale. La guerre commerciale rassemble tous ces pays soi-disant disparates d’une manière qui convient plutôt aux globalistes. Si nous prenons en compte la réalité de l’influence des globalistes dans toutes les grandes économies, nous devons également prendre en compte la possibilité que la « réinitialisation économique mondiale » ne concerne pas un « monde multipolaire », mais un monde unipolaire encore plus centralisé. Un monde qui sacrifie le modèle américain avec le dollar comme monnaie de réserve mondiale et le remplace par quelque chose de PIRE.