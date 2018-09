Le parti de droite AfD ne cesse de grandir et est désormais le plus populaire en Allemagne de l’Est

Le parti Alternative pour l’Allemagne, le parti anti-establishment, est le parti le plus populaire en Allemagne de l’Est selon un récent sondage.

L’AfD promet de contrôler l’immigration en Allemagne et est devenu un adversaire redoutable du gouvernement allemand, qui est une coalition entre les partis de centre-droit et de centre-gauche.

Selon un nouveau sondage, la CDU d’Angela Merkel a chuté de 5 points à 23 % alors que l’AfD a bondi à 27 % en Allemagne de l’Est, ce qui correspond au même chiffre. Le SPD de gauche est également tombé à la 4e place avec seulement 15 %.

Des tensions et des protestations dans la ville de Chemnitz, dans l’est de l’Allemagne, ont été diffusées dans le monde entier, exposant la colère croissante face à la criminalité migratoire due à l’afflux continu d’immigrants en Allemagne.

Les crimes violents ont augmenté de plus de 10 % en 2015 et 2016 en raison du grand nombre de jeunes hommes qui entrent dans le pays pour demander l’asile.

“Horst Seehofer, ministre allemand de l’Intérieur et haut responsable de la sécurité en Allemagne, a déclaré au journal Rheinische Post dans une interview à propos de l’attentat du 26 août à Chemnitz : ‘Les gens sont en colère et indignés par ces homicides et je comprends cela’. Il a poursuivi en disant que s’il n’avait pas été ministre, ‘je serais descendu dans la rue en tant que citoyen, mais bien sûr pas avec les radicaux’”.

Le nouveau sondage met en lumière la lutte croissante pour le contrôle de l’opinion en Allemagne