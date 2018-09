Antoine prie pour ce pape !!!

Vatican 2 incite les laïcs à dialoguer et exprimer leurs avis .

En tant que laïc catholique de 50 ans , je profite de cet appel au dialogue pour exprimer mon ressenti du travail de M. BERGOGLIO :

1- Paresse et acédie : M. Bergoglio reprend tous les thèmes de la pensée unique occidentale médiatique , fausse charité, leçons de morale à 2 sous, culpabilisation des chrétiens européens …de nombreux intellectuels même non chrétiens sont très déçus par cette misère de la philosophie de M. Bergoglio

2- Avarice : malgrè l’abondance des dons affluant au vatican, M. Bergoglio a très peu donné pour les chrétiens dans le besoin (orient, sdf européens, …)

3- Colère : c’est peut-être son péché premier dont découle les autres. M. Bergoglio est sans cesse colérique envers les chrétiens d’europe mais jamais contre les bourreaux islamistes ou dictateurs (Corée du Nord, Cuba…)

4- Envie : M. Bergoglio n’a jamais mis les pieds aux Etats Unis, enviant la réussite de ce pays et préférant faire les louanges de Cuba et de ce régime aux 100 000 victimes la plupart catholiques pratiquants

5- Gourmandise : la gourmandise médiatique de M. Bergoglio est de tous les jours. Il aspire à l’audimat et aux »premières places dans la cité comme les pharisiens « du temps de Notre Seigneur Jésus Christ.

6- Luxure : Benoit XVI avait déchu Mgr Mccarick(Etats Unis) et Mgr Barros (Chili ) de leurs pouvoirs et leur avait demandé de vivre « dans la prière et la pénitence ». C’est M. Bergoglio qui les a rétabli dans leurs fonctions

De plus, par ses propos : « qui suis-je pour juger » à propos des homosexuels , M. Bergoglio a toujours laissé le lobby gay se développer , y compris dans l’église.

7- Orgueil : le mépris de M. Bergoglio pour les chrétiens de souche est illimité face à vague migratoire majoritairement musulmane, voire islamiste.

Notre vrai pape n’est-il pas plutôt BENOIT XVI , lui qui incarne les vraies vertus chrétiennes : humilité, prière et pénitence ?

Ma vraie église , ce sont :mon oratoire familial privé, la Mère Nature et heureusement encore beaucoup de saints religieux et religieuses

Prions pour la conversion de M. Bergoglio et le rachat de ses péchés pour le salut éternel de son âme.