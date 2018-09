Esclavage des blancs et surtout de nos chers irlandais ? Notre Fabien cite Flora Tristan – et justement…

« Vous pensez donc qu’ils ont émancipé leurs nègres comme les nations chrétiennes affranchissent leurs serfs, en les établissant colons partiaires sur le sol ? Oh ! non. Les nègres de Jamaïque sont, sans nul doute, moins malheureux que l’ouvrier des manufactures anglaises ou le paysan irlandais parce que le fruit de leur travail a plus de valeur, mais ils ne sont pas plus libres ; on en a fait entièrement des prolétaires anglais ; on leur interdit toute portion du sol ; ils sont tenus à payer un loyer élevé pour la cabane qu’ils occupent, à entretenir les chemins par corvées ou taxes ; et le vol d’une banane est puni par les officiers blancs des paroisses comme les justices de paix, en Angleterre, punissent le vol de quelques pommes de terre par le fouet. Reposez-vous sur l’imagination britannique pour créer des devoirs et des impôts, qui obligent le nègre à non moins de travail que son maître en obtenait de lui avant l’émancipation. […] Ainsi le grand acte d’humanité qu’on nous prône depuis trente ans n’est autre chose qu’un calcul commercial bien réfléchi, bien pesé. Et tout le continent, pendant trente ans, a été dupe ! Le charlatanisme des honorables gentlemen qui composent le parlement britannique a fait croire à la philanthropie et au désintéressement d’une société de marchands ! »