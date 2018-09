La secrétaire à la Sécurité intérieure, Kirstjen Nielsen, dit à ce sujet :

La secrétaire à la Sécurité intérieure, Kirstjen Nielsen, a dit à ce sujet :

Nous assistons à des changements historiques dans l’ensemble du paysage des menaces… L’équilibre des forces qui caractérise le système international depuis des décennies se corrode. Le moment unipolaire de l’Amérique est en danger. Les aspirations de puissance jaillissent à travers le monde et sont rapidement remplis par des États-nations hostiles, des terroristes et des criminels transnationaux. Ils partagent tous un objectif commun: ils veulent perturber notre mode de vie – et beaucoup incitent au chaos, à l’instabilité et à la violence.