Aurore, 205

Nietzsche : DU PEUPLE D’ISRAËL. Parmi les spectacles à quoi nous invite le prochain siècle, il faut compter le règlement définitif dans la destinée des juifs européens. Il est de toute évidence maintenant qu’ils ont jeté leurs dés, qu’ils ont passé leur Rubicon : il ne leur reste plus qu’à devenir les maîtres de l’Europe ou à perdre l’Europe, comme au temps jadis ils ont perdu l’Égypte, où ils s’étaient placés devant une semblable alternative.

En Europe cependant, ils ont traversé une école de dix-huit siècles, comme

il n’a été donné à aucun autre peuple de la subir, et cela de façon à ce que ce

soit non pas la communauté, mais d’autant plus l’individu à qui profitent

les expériences de cet épouvantable temps d’épreuves. La conséquence de

cela c’est que chez les juifs actuels les ressources de l’âme et de l’esprit sont

extraordinaires ; parmi tous les habitants de l’Europe ce sont eux qui, dans

la misère, ont le plus rarement recours à la boisson et au suicide pour se

tirer d’un embarras profond, — ce qui est tellement à la portée des gens de

moindre capacité. Tout juif trouve dans l’histoire de ses pères et de ses ancêtres une source d’exemples de froid raisonnement et de persévérance

dans des situations terribles, de la plus subtile utilisation du malheur et du

hasard par la ruse ; leur bravoure sous le couvert du plus mesquin

asservissement, leur héroïsme dans le spernere se spernidépassent les vertus

de tous les saints. On a voulu les rendre méprisables en les traitant avec

mépris pendant deux mille ans, en leur interdisant l’accès à tous les

honneurs, à tout ce qui est honorable, en les poussant par contre d’autant

plus profondément dans les métiers malpropres, — et vraiment, ce procédé

ne les a pas rendus moins sales. Méprisables peut-être ? Ils n’ont jamais

cessé eux-mêmes de se croire appelés aux plus grandes choses et les vertus

de tous ceux qui souffrent n’ont pas cessé de les parer. La façon dont ils

honorent leurs pères et leurs enfants, la raison qu’il y a dans leurs mariages

et dans leurs moeurs conjugales les distinguent parmi tous les Européens. Et

encore s’entendaient-ils à se créer un sentiment de puissance et de

vengeance éternelle avec les professions qu’on leur abandonnait (ou à quoi

on les abandonnait) ; il faut le dire à l’honneur même de leur usure, que

sans cette torture de leurs contempteurs, agréable et utile à l’occasion, ils

auraient difficilement supporté de s’estimer eux-mêmes si longtemps. Car

notre estime de nous-mêmes est liée au fait que nous puissions user de

représailles en bien et en mal. Avec cela les juifs ne se sont pas laissés

pousser trop loin par leur vengeance : car ils ont tous la liberté de l’esprit,

et aussi celle de l’âme, que produisent chez l’homme le changement

fréquent du lieu, du climat, le contact des moeurs des voisins et des

oppresseurs ; ils possèdent la plus grande expérience pour tout ce qui est

des relations avec les hommes et, même dans la passion, ils utilisent la

circonspection de cette expérience. Ils sont si sûrs de leur souplesse

intellectuelle et de leur savoir-faire que jamais, même dans les situations les

plus pénibles, ils n’ont besoin de gagner leur pain avec la force physique,

comme travailleurs grossiers, portefaix, esclaves d’agriculture. On voit

encore à leurs manières qu’on ne leur a jamais mis dans l’âme des

sentiments chevaleresques et nobles, et de belles armures autour du corps :

quelque chose d’indiscret alterne avec une soumission souvent tendre,

presque toujours pénible. Mais maintenant qu’ils s’apparentent

nécessairement, d’année en année davantage, avec la meilleure noblesse de

l’Europe, ils auront bientôt fait un héritage considérable dans les bonnes

manières de l’esprit et du corps : en sorte que dans cent ans ils auront un

aspect assez noble pour ne pas provoquer la honte, en tant que maîtres,

chez ceux qui leur seront soumis. Et c’est là ce qui importe ! C’est pourquoi

un règlement de leur cause est maintenant encore prématuré ! Ils savent le

mieux eux-mêmes qu’il n’y a pas à songer pour eux à une conquête de

l’Europe et à un acte de violence quelconque : mais ils savent bien aussi

que, comme un fruit mûr, l’Europe pourrait, un jour, tomber dans leur

main qui n’aurait qu’à se tendre. En attendant il leur faut, pour cela, se distinguer dans tous les domaines de la distinction européenne, il leur faut

partout être parmi les premiers, jusqu’à ce qu’ils en arrivent eux-mêmes à

déterminer ce qui doit distinguer. Alors ils seront les inventeurs et les

indicateurs des Européens et ils n’offenseront plus la pudeur de ceux-ci. Et

où donc s’écoulerait cette abondance de grandes impressions accumulées

que l’histoire juive laisse dans chaque famille juive, cette abondance de

passions, de décisions, de renoncements, des luttes, de victoires de toute

espèce, — si ce n’est, en fin de compte, dans de grandes oeuvres et de grands hommes intellectuels ! C’est alors, quand les juifs pourront renvoyer à de tels joyaux et vases dorés, qui seront leur oeuvre, — les peuples européens d’expérience plus courte et moins profonde ne sont pas et n’ont pas été capables d’en produire de pareils —, quand Israël aura changé sa vengeance éternelle en bénédiction éternelle pour l’Europe : alors ce septième jour sera revenu de nouveau, ce septième jour où le Dieu ancien

des juifs pourra se réjouir sur lui-même, sur sa création et sur son peuple

élu, — et nous tous, tous, nous voulons nous réjouir avec lui !