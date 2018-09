Oppositions contrôlées (Hitler, Poutine, l’islam, etc.) : un rappel de Makow (extraits)…

Hitler, Poutine et les Illuminati

Par Henri Makow. Extrait un :

La Deuxième Guerre Mondiale permit à tous les objectifs des Illuminati

d’être atteints. L’Allemagne et le Japon avaient été transformés en désert.

Soixante millions de personnes avaient péries. L’Holocauste juif motiva

les Juifs à établir le siège du gouvernement mondial de Rothschild en

Israël. Les idéalistes et les dirigeants naturels des deux côtés ont été

abattus. Les Nations furent submergées de dettes. L’Organisation des

Nations Unies émergea de ses cendres comme un phénix. Hiroshima jeta

un froid de terreur dans le monde entier. L’U.R.S.S. était une

superpuissance et contrôlait l’Europe de l’Est. La scène était prête pour

le prochain acte de la pièce… la guerre froide.

Compte tenu des perspectives sombres pour l’humanité, il y a une tendance à idéaliser effectivement Hitler comme un adversaire de l’hégémonie des banquiers centraux. Le livre d’Hallett est un rappelimportant que, comme Staline et Mao, Hitler était un agent. Les Illuminati parrainent des «ennemis» dans le but de fomenter des conflits, et de garder l’humanité sous leur emprise.

Henry cite Hallett pour qui Hitler était un agent british. Et cela donne :

L’hypothèse d’Hallett explique :

Pourquoi Hitler a pu se développer en Rhénanie etc. sans crainte de représailles.

Pourquoi la machine de guerre Nazie a été financé et construite par la

Banque d’Angleterre et un «Who’s Who» des sociétés anglo-américaines contrôlées par les Illuminati.

Pourquoi Hitler n’a jamais fermé la Méditerranée à Gibraltar, et pourquoi le dictateur espagnol Franco est resté neutre, en dépit de l’énorme dette qu’il avait envers les Nazis lors de la guerre civile espagnole.

Pourquoi le siège d’I.G. Farben à Francfort n’a jamais été bombardé. Il est devenu le quartier général de la CIA.

Pourquoi la Banque d’Angleterre récompensa Hitler pour s’être emparé de Prague en lui donnant les réserves d’or tchèques à Londres.

Cela pourrait expliquer pourquoi Hitler donna la priorité à sa politique raciale ridicule sur le fait de gagner la guerre. Il aurait pu enrôler des millions de troupe de Slaves (et même beaucoup de Juifs) pour renverser la Russie Communiste. Au lieu de cela, il en fit des ennemis implacables.

Nous pourrions demander pourquoi le Japon allié des allemands attaqua les États-Unis au lieu de la Russie, pourquoi les Nazis n’ont jamais compris que leurs communications étaient compromises ; pourquoi Hitler n’a pas conquis les champs de pétrole de la Russie et du Moyen-Orient lorsqu’il en eu l’occasion, etc.

Hitler a peut-être pensé qu’il agissait pour les capitalistes anglo-américains en envahissant la Russie Soviétique. Peut-être qu’il n’avait pas réalisé que lui (et l’Allemagne) avaient été piégé.

Pourquoi la guéguerre avec la Russie alors ? Makow :

Les Illuminati parrainent des «ennemis» dans le but de fomenter des conflits, et de garder l’humanité sous leur emprise.

Nos dirigeants sont choisis pour leur capacité à mentir et à suivre les ordres. Les conflits sont des charades entre «antagonistes» au service des mêmes maîtres.

Henry ajoute :

Une certaine nostalgie pour Hitler se fonde sur la conviction qu’il représentait la résistance au Nouvel Ordre Mondial. En fait, il avait été créé par les Illuminati pour déclencher une autre guerre.

Les gens mettent tous leurs espoirs sur des dirigeants comme Poutine et Ahmadinejad, mais comme Hitler, ils étaient des personnages obscurs qui ont été élevés au pouvoir par une main invisible. Nous n’avons pas de véritables dirigeants politiques (ou culturels), justes des pions Illuminati.

L’histoire humaine est toujours la même : Une minorité veut monopoliser tous les pouvoirs et la richesse au détriment de la majorité. Des tueurs de masse en série sont aux commandes. Peu importe combien de temps ils donnent le change, le naturel finira toujours par reprendre le dessus.

…je crois que le peuple allemand a été «piégé» pour perdre et être détruit, et finalement devenir les eunuques qu’ils sont aujourd’hui. Le parti Nazi était un cheval de Troie qui visait à séduire et à trahir le peuple allemand.

Henry rappelle le seul fait divers important de ces trois derniers siècles, le privilège de l’impression monétaire :

L’humanité est dans une impasse, car une petite clique a usurpé le contrôle de la fabrication de l’argent. Cela a commencé lorsque les orfèvres ont réalisé qu’ils pouvaient émettre des reçus pour l’or qu’ils ne détenaient pas. Ils devinrent par la suite les banquiers qui s’aperçurent qu’ils pouvaient également émettre plus de prêts que ce qu’ils avaient d’argent, par une simple écriture comptable.

Ils ont utilisé cette règle d’or pour prendre le contrôle de la richesse du monde et mettre leurs complices en charge du gouvernement, des médias et de l’éducation. Ils se sont arrangés pour que nos gouvernements nationaux garantissent le papier qu’ils impriment.