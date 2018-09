D’un lecteur musulman :

Au Nom de Dieu, Le Tout-Clément, Le Tout-Miséricordieux.

1 Par le Jour Montant ! 2 Et par la nuit quand elle couvre tout ! 3 Ton Seigneur ne t’a ni abandonné, ni détesté. 4 La vie dernière t’est, certes, meilleure que la vie présente. 5 Ton Seigneur t’accordera certes [Ses faveurs], et alors tu seras satisfait. 6 Ne t’a-t-Il pas trouvé orphelin ? Alors Il t’a accueilli ! 7 Ne t’a-t-Il pas trouvé égaré ? Alors Il t’a guidé. 8 Ne t’a-t-Il pas trouvé pauvre ? Alors Il t’a enrichi. 9 Quant à l’orphelin, donc, ne le maltraite pas. 10 Quant au demandeur, ne le repousse pas. 11 Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le.

Ce que j’ai écouté ce soir en retrait dans la campagne normande (photo en pièce-jointe), ce que j’ai ressenti et ce que le Ciel m’a signifié sous le Cosmos et plus généralement dans ma vie.

Ces Paroles récitées par Abdelbasset Abdussamad que j’avais choisies ce soir par pur « hasard », sans choix délibéré, afin d’illustrer l’avènement de la nuit et la naissance des confettis stellaires dans les cieux de ma douce Normandie.

E.F.W.