Pourquoi Goethe redoutait l’unité allemande…

Pourquoi Wolfgang Goethe redoutait l’unité allemande (extraits des conversations avec Eckermann, Gallica BNF)

Mais si l’on croit que l’unité de l’Allemagne consiste à en faire un seul énorme empire avec une seule grande capitale, si l’on pense que l’existence de cette grande capitale contribue au bien-être de la masse du peuple et au développement des grands talents, on est dans l’erreur.

Où est la grandeur de l’Allemagne, sinon dans l’admirable culture du peuple, répandue également dans toutes les parties de l’empire? Or, cette culture n’est-elle pas due à ces résidences princières partout dispersées; de ces résidences part la lumière, par elles elle se répand partout…

Francfort, Brème, Hambourg, Lubeck sont grandes et brillantes; leur influence sur la prospérité de l’Allemagne est incalculable. Resteraient-elles ce qu’elles sont, si elles perdaient leur indépendance, et si elles étaient annexées à un grand empire allemand, et devenaient villes de province? J’ai des raisons pour en douter ?