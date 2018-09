https://www.egaliteetreconciliation.fr/Un-village-du-Var-prefere-faire-barrage-a-Marine-Le-Pen-qu-aux-72-migrants-envoyes-par-l-UE-52154.html

Regardez ces pauvres Français intoxiqués par 40 ans de propagande massive antifrançaise hurler leur haine contre leurs semblables et accepter l’arrivée massive de 72 migrants dans leur village.

Pourquoi « massive » ? Parce que 72 arrivants sur 462 habitants, ça fait 15% de la population qui vient d’un coup d’ailleurs. C’est le tarif européiste, la punition globale, le remplacement électro-choc ! Là, pour le coup, on peut parler de « submersion migratoire » ! Mais ça ne suffit pas pour les habitants et les médias, qui jugent que la présidente du RN va trop loin…

« En déplacement à Châteaudouble, un village du Var, Marine Le Pen a été chahutée par des habitants, visiblement pas ravis de sa venue. La présidente du Rassemblement National s’est déplacée dans cette commune car elle doit accueillir un centre de demandeurs d’asile. Ce qu’elle qualifie de “submersion migratoire imposée par l’Union européenne”. » (Sud Ouest)

« Marine Le Pen a toutefois dû écouter sa visite dans ce village, qu’elle juge « symbolique de ce qui se passe dans la France d’aujourd’hui ». Une cinquantaine de villageois ont protesté contre sa venue, avec notamment une pelleteuse installée pour lui barrer l’accès à une partie du village. »

Les journalistes aux ordres des intérêts socialo-sionistes de BFM TV ou de l’émission Quotidienont beau se frotter les mains – de voir la propagande fonctionner à merveille sur les esprits simples (ne loupez pas l’hystérique anti-Marine de la seconde vidéo en tweet) –, on assiste là à un désastre mental et à une inversion des valeurs caractéristiques de notre époque.

« C’est un petit village de 470 habitants dans lequel, sur ordre de l’Union européenne, on installe 72 migrants, sans avoir demandé son avis à la population, sans avoir demandé son avis au maire. C’est comme si demain on imposait 12 millions de migrants en France en l’espace d’une nuit. » (Marine Le Pen)

Les habitants, du moins une partie des habitants de Châteaudouble, préfèrent donc 72 gentils migrants à une méchante patriote. C’est leur choix. Ils s’en mordront les doigts, les mains, les bras et le reste.

Comme quoi, pour ceux qui en douteraient, les médias de masse, ça marche. La télé est toujours l’instrument de soumission mentale des masses numéro un. Elle fait défendre à des télévisés des choix suicidaires. Les adeptes du il faut couper ou jeter sa télé ont tort : c’est laisser l’instrument de domination dans les mains de l’ennemi. La télé, il faut la reprendre à ceux qui nous l’ont volée.

Pour en revenir à Châteaudouble, les habitants verront donc 72 « demandeurs d’asile de sexe masculin », précise pudiquement Sud Ouest, investir le centre d’accueil et d’orientation (CAO) de leur paisible village. Ils resteront, selon les autorités, « entre un et neuf mois ». Cependant, « l’autorisation donnée par la préfecture à ce centre géré par l’association Forum Réfugiés est de deux ans ». Autant dire que ça sent la grosse incruste !