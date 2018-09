1829 : Goethe et la supériorité anglaise (beauté parfaite du spécimen britannique célébrée ici par Nicolas Bonnal)

Goethe et la conscience de la supériorité anglaise

…mais il y a dans les Anglais quelque chose que la plupart des autres hommes n’ont pas. Ici, à Weimar, nous n’en voyons qu’une très petite fraction, et ce ne sont sans doute pas le moins du monde les meilleurs d’entre eux, et cependant comme ce sont tous de beaux hommes, et solides !

Quelque jeunes qu’ils arrivent ici en Allemagne, à dix-sept ans déjà, ils ne se sentent pas hors de chez eux et embarrassés en vivant à l’étranger; au contraire, leur manière de se présenter et de se conduire dans la société est si remplie d’assurance et si aisée que l’on croirait qu’ils sont partout les maîtres et que le monde entier leur appartient.

(…)

Ce qui les distingue, c’est d’avoir le courage d’être tels que la nature les a faits. II n’y a en eux rien de faussé, rien de caché, rien d’incomplet et de louche; tels qu’ils sont, ce sont toujours des êtres complets. Ce sont parfois des fous complets, je t’accorde de grand cœur ; mais leur qualité est à considérer, et dans la balance de la nature elle pèse d’un grand poids.

Le bonheur de la liberté individuelle, la conscience qu’ils ont du nom anglais et de son importance chez les autres nations fait déjà du bien aux enfants; dans leur famille aussi bien que dans les établissements d’éducation, on les traite avec bien plus de considération, et leur développement est bien plus libre et plus heureux que chez nous autres Allemands.