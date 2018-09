Découvrez, lecteurs, lectrices, la timide résistance monastique et masculine contre la J-F et le féminisme obtus ! Merci au lecteur Alex !

Merci beaucoup pour l’article, c’est me faire trop d’honneur, d’autant plus que j’avais omis une phrase qui concluait la partie « qualitative »…

Je fais partie d’un forum MGTOW étatsunien depuis à peu près huit ans, il y a aussi un certain nombre d’expatriés dedans. D’une manière générale ce sont des gens avec un niveau de formation universitaire ou équivalent. Comme dans tout mouvement intellectuel, on y trouve différentes écoles et un vocabulaire spécifique. Certains MGTOW sont mariés, le plus souvent avec des femmes non occidentales, et ils vivent alors à l’étranger (généralement en Asie). A l’autre extrémité du spectre, il y a des gens qui se sont achetés des poupées réalistes…

Un grand nombre d’entre eux se sont retrouvés MGTOW à la suite de relations catastrophiques ou de divorces.

Je vous propose un petit lexique des termes techniques utilisés dans cette communauté :

Blue Pill / Red Pill : cela fait référence au film « Matrix ». L’homme « Blue Pill » croit encore naïvement ce que la société (et les médias) lui a enseigné sur la nature de la femme, du mariage et des obligations sociales. L’homme « Red Pill » a remis en cause ce discours et comme Neo dans Matrix découvre (ou considère) que le monde fonctionne différemment.

AWALT : All Women Are Like That (les femmes étatsuniennes disent au contraire NAWALT, Not All Women Are Like That)

Briffault’s Law : l’idée que c’est la femme qui choisit le partenaire en fonction de ses intérêts propres

Alpha male : l’idée que les femmes recherchent un mâle alpha, qui établisse une domination sur les autres hommes. Il est établi qu’un homme alpha a en permanence un harem de femmes (harem réel ou potentiel) autour de lui, et que les femmes qui s’y trouvent ne lui en tiennent pas rigueur. Je trouve qu’il ya une conception nietzchéenne de cet « homme alpha » s’étant affranchi de toute loi.

Beta male : c’est l’homme que la femme épouse à défaut d’avoir pu avoir un mâle alpha. Il est soumis aux desiderata de sa femme, qui finit par le vider de sa substance vitale ainsi que de ses ressources financières. Les MGTOW ne se définissent pas en tant que béta mais souvent comme anciens bétas (certains vont considérer que le vrai MGTOW est aussi une forme d’alpha puisqu’il fait fi des lois de la société…)

Omega male : deux définitions existent, il s’agit soit d’un homme dont personne ne veut (Quasimodo) soit d’un homme qui a renoncé à cette hiérarchie de type animal.

Incel (pour Involuntary Celibacy) : un homme qui aimerait bien sortir avec une femme mais qui n’y arrive pas. Il est sensé nourrir un ressentiment envers les femmes mais par rapport à l’orthodoxie MGTOW il peut parfois représenter un traître en puissance.

Alpha Widow : une femme qui a été avec un alpha, ne serait-ce que pour quelques minutes, et qui dès lors vit dans le souvenir du status qu’elle a eu (ou qu’elle pense mériter). Cette analyse du roman « Lolita » illustrée avec des images du film de Kubrick donne une illustration du concept : http://www.returnofkings.com/134210/8-important-lessons-from-the-classic-novel-lolita

Ghosting : le fait de devenir un fantôme, c’est-à-dire d’avoir une visibilité minimale, en particulier par rapport aux femmes, mais d’une manière générale par rapport à la société. Ce terme recouvre aussi l’idée que la société veut s’emparer des biens, ou des capacités productives, de l’homme. Les romans d’Ayn Rand contiennent cette idée, c’est pourquoi on parle aussi de « going Galt », d’après un personnage mystérieux de « Atlas Shrugged », John Galt. Dans la même idée le terme « leaving the plantation » est lui aussi utilisé.

Il y aurait beaucoup d’autres choses à dire sur cette communauté. En ce moment, je m’interroge sur le parallèle que l’on pourrait faire avec les sociétés monastiques.