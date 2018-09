Journée Goethe (suite) : pourquoi Goethe préfère Voltaire à Pascal…

Pourquoi Goethe préfère Voltaire à Pascal

Il y a des milliers d’âmes qui auraient aimé le Christ comme un ami, si on le leur avait décrit comme un ami, et non comme un tyran capricieux qui est toujours prêt à foudroyer de son tonnerre tout ce qui n’est pas la perfection absolue.

J’ai cette conviction depuis longtemps sur le cœur, et il faut enfin que je l’exprime : Voltaire, Hume, la Mettrie, Helvétius, Rousseau et tous leurs disciples n’ont pas, et de beaucoup, fait à la religion et à la morale autant de mal que les sévérités du malade Pascal et de son école.