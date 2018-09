Lecteur Alex commente encore…

Avec l’âge on voit non seulement que la mort est inévitable, mais que le monde de notre propre jeunesse est déjà mort. Les civilisations subissent le temps et la mort, parfois brutale, souvent graduelle.

Enfant dans les années 70, je me souviens d’une époque incroyablement crépusculaire. La meilleure science-fiction date de ces années-là, et pour cause. La seconde moitié des années 80 n’était pas une renaissance mais une naissance, on avait arrêté de penser pour tout réapprendre comme un nouveau-né, et à cet âge mental l’émotionnel écrase tout.

Force est de constater que l’esprit s’éteint. Démographiquement le cadre-moyen de chez Danone ou du magazine Elle est tout aussi ennemi que le demi-malfrat basané qui fuit son pays mortifère. Je n’éprouve plus de lien de sang avec lui, nous ne sommes pas du même peuple.

Les peuples naissent par des épreuves ou des visions. Peut-être de nouveaux peuples sortiront de l’effondrement de notre monde, ici ou peut-être ailleurs. Les années 70 étaient l’âge d’or du film catastrophe, on va en avoir un qui sera mémorable, en guise d’adieu, profitons du spectacle.