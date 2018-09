Résistons à la Jeune-Fille ! Mon lecteur Alex et le mouvement MGTOW !

Mon lecteur Alex et le mouvement MGTOW

Le mouvement MGTOW (pour Men Going Their Own Way) est une réponse spontanée au mouvement de contrôle social que l’article présente bien.

Les MGTOW ont renoncé à se lier avec une femme, avec des conséquences catastrophiques du point de vue démographique et civilisationnel. Le mouvement est déjà très étendu aux Etats-Unis parce qu’il n’y a aucune doctrine véritable, aucun centre intellectuel, aucun requis intellectuel ou culturel. C’est quasiment l’antithèse du mouvement de contrôle de la Jeune-Fille.

L’homme qui travaille le fait dans une perspective à long terme, celle de forger le monde dans lequel vivront ses enfants. Sans enfants, ou avec des enfants confisqués par le divorce, il n’y a aucun avenir possible.

A l’échelle du monde, l’Occident est l’équivalent de la Suisse, petit pays un peu névrosé et dont la haute qualité de vie (supposée, en fait c’est comme partout inférieur aux années 70) ne sert à rien. C’est un pays avec un profil extrêmement qualitatif, au contraire de la plupart des autres pays (que l’Occident a parfois rendu ainsi).

Un pays qualitatif a besoin d’une poignée d’experts pour faire fonctionner toute sa technique, et tous les impératifs de la Jeune-Fille (elle-même ignare de la technicité qui lui permet d’exercer son pouvoir) ne peuvent s’y substituer.

MGTOW n’est pas un mouvement de grève de la famille, car on peut interrompre une grève. C’est un mouvement de destruction passive, à l’issue duquel un autre monde renaîtra peut-être.