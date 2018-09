Amicalement vôtre et la quête arthurienne

Ce fut le feuilleton-phare de tous les gamins de ma génération.

Voyons voir : nous avons deux compères sportifs et millionnaires (quoique ruinés comme Fracasse) ; nous avons un Lord fantastique (Sinclair) relié à Rennes-le-Château, et un sympathique self-made man à l’américaine, propre à enchanter notre Jules Verne.

Un cocktail nitro-explosif, dit le juge (le prudhomme, chez Chrétien) chargé d’orienter la quête des deux chevaliers contre les terroristes (de droite ou de gauche), contre le grand capital – ou au service des belles demoiselles à conseiller.

Nos deux chevaliers sont des récréants selon la terminologie de Chrétien de Troyes. Ils ne font pas grand-chose. Je cite le livre sur Perceval et la reine (Amazon.fr) :

« Le guerrier suprême est un rayon de paix. Tout en portant l’épée, il a amené la paix. À ce moment Galaad apparaît comme le « Manu » évoqué par Guénon dans Le roi du Monde : il est un régulateur cosmique, un ordonnateur du chaos.

Il est surtout le modèle éthéré et sage des moines cisterciens !

On laisse la parole à Erec qui, tourmenté par sa femme et ses remords mondains et récréants (qui riment avec mécréants) l’invite à le suivre élégante sur la voie de la quête :

« Aparelliez vos or androit,

Por chevauchier vos aprestez!

Levez de ci, si vos vestez

De vostre robe la plus bele,

Et feites metre vostre sele

Sor vostre mellor palefroi ! »

Le juge (prud’homme des récits du Graal) les instruit. Ils sont toujours en voyage, comme la « gent inquiète des Normands ». Car chez les chevaliers, « qui ne se meut devient songeux » (Chrétien de Troyes encore).

Le bon juge leur confie une mission, des missions plutôt pour les occuper et rétablir la roue cosmique. Secourir ou conseiller telle héritière. Ce juge m’a rendu à la vie, dit le Lord à une jolie fille.

Il y a une Jenny blonde (en fait une fausse Jenny, comme il y a de fausses Guenièvre) ou une Clara Wilkes dont le père a trouvé le Graal : la formule qui permettrait de remplacer cette saleté de pétrole.

Il y a même un héritage Ozerov et une belle dynastie tzariste à secourir ! Quel légitimisme tout de même !

Il y a aussi le Méléagant, étonnant Lord Croxley qui en a marre de l’Angleterre à la dérive des années Orange mécanique, et désire un bon petit coup d’Etat fasciste. L’Angleterre partait alors à la dérive… Croxley est une relation de Brett mais il faut quand même le combattre.

Enfin il y a la princesse insupportable, Liza Zorakin, dont personne ne veut à la fin, ni Brett ni Danny ! Un peu de misogynie libérale est toujours de bon ton dans les récits de courtoise chevalerie ! Chicken in the basket, sermonne le macho Brett !

On a même la décadence et le déclin du cycle arthurien avec les morts mystérieuses de la famille Sinclair provoquées par un héritier haineux venu d’Australie (reste impérial, quand tu nous tiens !). C’est la nouvelle guerre des Rose ! A la fin de ce cycle, il ne reste que poussières, babioles et souvenirs !

Une fois même, Brett se trouve marié à Catherine Schell, très belle aristocrate austro-hongroise de son état. Car les plus belles actrices d’alors viennent des meilleures familles aristocratiques ! Curtis avait même épousé Christine Kaufmann à l’issue du tournage de Tarass Boulba à Salta en Argentine !

Question… Mais si je continue comme cela, je vais en faire un livre ? Mon record à battre, un livre en cinq jours.

