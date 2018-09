Bonjour Nicolas !

Arrivez-vous à vous débarrasser du souvenir amer de votre dernière expérience française ?

Entièrement d’accord avec Alex votre lecteur, plus aucune attache avec mes cons-de-citoyens,

cadres sup’ ou immigrés. Un légionnaire a tué en se défendant un immigré dis-leur de crack qui le menaçait

lui et sa femme, il va faire de la taule, alors qu’il devrait être médaillé. Comme ce pauvre débile de « skinhead » édulcoré

qui a tué involontairement en filant une beigne une petite ordure gauchiste, tout ça pour l’avoir croisé à une vente privée de fringues…

C’est dramatique, plus de vrais gauchos, plus de vrais fachos, les racailles aussi, tous succombent au paraître et au consumérisme,

et je ne parle pas des greluches qui passent leur temps à se déguiser pour jouer à la vie des autres, parce que dans le fond elles ne savent pas qui elles sont

ni ce qu’est une femme.

Il ne reste rien qui n’ait été souillé par le consumérisme et le capitalisme, plus une part de rêve inviolé, innocent, de conte, tout est récupéré, pasteurisé et revendu emballé sous-vide prêt à consommer.

Nous vivons une trahison généralisée, rien n’est viable, ou pour parler économique « fiduciaire ». Ce monde a évacué la foi et ce qui allait avec,

le dernier bastion est l’orthodoxie, son fleuron conservateur la Russie, est attaqué sur tous les fronts, y compris les collatéraux, Rome est tombée il y a bien longtemps, elle qui s’était faite la championne de cette uniformisation forcée du monde à coups de papisme et de latin d’église, l’islam est tombé et sans israel et la cia, il n’en resterait rien d’autre que les kebabs et les couscous royaux… Les musulmans sont habillés en « marques » de la tête au pied, même daesh avec des pickup flambants neufs… Je ne parle pas de la montre du commandeur des croyants et des dynasties bling-bling des émirats…

Tout participe au système, qui ne serait pas totalement viable sans les anti-systèmes, ôtez les revendications ou « valeurs » (le mot est à la mode) derrière les vêtures et plus globalement la consommation de chacun et vous n’aurez plus rien que des bêtes de somme qui essaient de se regrouper, des fourmis communicantes qui ne réagissent qu’aux stimuli visuels et auditifs dont on les abreuve ad nauseam.

Avant la vêture était d’ordre et de classe, maintenant plus rien ne distingue un militaire en civil d’une racaille en uniforme.

C’est l’habit qui faisait le moine, ne disait-on pas « prendre l’habit » pour entrer dans les ordres ? Ou la tonsure si l’on est d’humeur plus capillaire.

Reste que les codes d’identité sont totalement brouillés mis à part quelques poches ça et là fondamentalistes, ou plutôt « formalistes », burka, djellaba, kipa, turbans et soutanes et jupes écossaises plissées…

Bref aucuns repères visuels, toute l’humanité s’est fondue dans un moule à plusieurs facettes qui donne l’illusion de la richesse de la diversité, mais au final tout sera coulé ensemble comme un bronze, si vous me passez la trivialité de l’expression et le « veau » ne sera pas d’or.