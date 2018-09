Jésus Palomar et la religion du bien (BONISME)

Jésus Palomar et la religion du bien

On a vu que cette notion était évoquée par l’historien Stanley Payne. Elle remplace tout et justifie n’importe quelle barbarie humanitaire, le bolchévisme législateur, les invasions et la prochaine guerre mondiale.

Le rite sacrificiel est à l’origine de la civilisation et, par conséquent, pratiquement de toutes les religions. Les plus archaïques ont sacrifié une personne qui a toujours été considérée coupable. Le rituel a donc rendu la paix à une communauté parfois tendue.

Selon René Girard, écrivain et anthropologue français, les critiques ont changé le scénario de ce vieux drame: un sacrifice unique que tout le monde a reconnu comme victime innocente a mis fin à tous les sacrifices. Depuis lors, du moins en Occident, il suffisait de le rappeler périodiquement de manière symbolique. Pour Girard, cela supposait une avancée civilisatrice.

Quand il y a un seul sacrifice reconnu comme innocent, l’Humanité est sœur: le fils de Dieu enlève le péché du monde; et pas seulement d’un groupe, d’une communauté ou d’une nation. Nous sommes tous innocents parce que nous sommes tous coupables. Cependant, lorsque quelqu’un est considéré comme une victime innocente en raison de son appartenance à un groupe, l’humanité est fragmentée: certains sont les mauvais et les autres les bons. Au nom du progrès, il y a un retour et la politique devient une religion primitive qui ne le sait pas.

Au nom de groupes innocents, les groupes désignés coupables doivent être sacrifiés, même symboliquement, sur l’autel des médias.

Tous les illuminés modernes qui cherchent à réinventer l’humanité deviennent si à l’insu des instincts les plus élémentaires qui sont à l’origine de tous les rituels archaïques : au nom des groupes innocents, les groupes désignés comme coupables doivent être sacrifiés, même à l’autel des médias. Mais qui sont les innocents?

J’ai un ami très contrarié que les mères montent dans le bus avec leur enfant dans un chariot, mais elle est très compréhensive avec les aveugles qui viennent avec un chien. Et ce n’est pas à cause d’un amour désintéressé pour les aveugles, mais pour les chiens.

Il y a quelques semaines, la ville de Ciudad Real a approuvé l’arrêt à la demande des femmes voyageant seules dans des bus circulant la nuit. Un conseiller de l’opposition a appelé à inclure les personnes âgées et handicapées parmi les bénéficiaires, mais la plénière s’y est opposée. La raison implicite de ce refus étrange est facile à deviner: les femmes sont innocentes, mais pas les personnes âgées et les handicapés.

La « bonté », une nouvelle religion

Les adorateurs de la Terre Mère, de la bestialité, les néo-féministes, les lgbetistes, les sécessionnistes frustrés… sont les nouveaux innocents de la nouvelle « religion archaïque », et les autres sont déclarés athées.

Dans la nouvelle religion, la dialectique grégaire des persécutés et des persécuteurs, intensifiée par la passion mimétique que dirait René Girard, coupe toute tentative de réflexion. La langue est terminée et le motif a expiré. Le visage triste de la « victime innocente » qui grouille à travers les réseaux sociaux et la télévision est la nouvelle vérité. Tous ceux qui ont des yeux le verront. Pour répondre aux mots, il faut au moins savoir lire. Pour penser, il faut savoir raisonner un peu. Mais les images parlent à tout le monde avec une objectivité écrasante.

Dans cette tension souterraine, la guerre silencieuse, c’est celui qui donne le plus de douleur qui gagne. Et comme le chagrin est inobservable, c’est le comportement qui y est associé qui vaut la peine: les yeux humides, les sourcils arqués, les larmes et les larmes. Ce sont les nouvelles armes des groupes de victimes autoproclamés. L’image est tout, preuve incontestable et fondateur de « nouveaux droits ». Les mots ne comptent déjà que pour quelques-uns. Lire ou écrire est un passe-temps de quatre chats.

Si Marx vivait à notre époque, il apprendrait à être un excellent acteur et un photographe expert. Tant de livres écrits, et si gros, pour quoi? La phrase de notre Marx moderne dirait: « gémissements et pleurs du monde, unissez-vous! »

Nous ne voulons plus de raisons, nous voulons des émotions. Même les sensations. Un homme politique apparaît à la télévision et béatement quelqu’un s’exclame: « Beurk me donne, je ne supporte pas », et la réflexion est terminée. La pensée exige des efforts et des arguments peuvent être discutés; mais le goût et l’odorat est facile, et les goûts et les odeurs ne sont pas réfutables. Aujourd’hui le dégoût est structurel, ne dépend pas de la personne: jeune ou vieux, beau ou laid; Si pas assez avec véhémence les victimes défend autoproclamés, « beurk me donne ». Innocente comme l’empathie et la cause, seuls les coupables sont dégoûtants. Mais comme ils sucent après avoir été préalablement étiquetés coupable par les médias et les défenseurs infatigables des innocents, il n’y a pas moyen de sortir du cercle. Nous soutenons le monde émotionnel et sensible de la petite enfance. La politique est devenue une affaire d’odeurs et de goûts ; et de dégoût, dans sa catégorie principale.

Les plantes et les animaux sont innocents. Les homosexuels sont innocents. Toutes les femmes sont innocentes et c’est pourquoi elles sont des êtres de lumière incapables de mentir ou de commettre un crime. Cependant, il y a beaucoup de personnes coupables sous un certain péché originel. Les péchés sont nombreux et variés: être blanc et occidental, être né de sexe masculin, être hétérosexuel, aimer les taureaux, célébrer Noël ou ne pas assez adorer Ernesto Che Guevara. Certains sont pittoresques; d’autres, apparemment insignifiants et simples. Tant de choses sont également des péchés et personne ne devrait pardonner. La bonté nourrit la haine comme l’essence en feu et doit toujours identifier les méchants qui, évidemment, sont toujours les autres … et ils donnent beaucoup de dégoût.

Nous visons à éliminer les frontières et à abolir l’armée. Le monde est un paradis parce que les gens sont innocents et bons; Mais attention, ne sortez pas du « peuple ». La dissidence est un aveu de culpabilité. Si vous le faites, ce sera le farceur du parti indésirable de la réunion, la personnification du mal, le Hitler ressuscité lui-même: en bref, le dégoût en personne. Il deviendra alors le candidat idéal au sacrifice laïc des temps nouveaux: le lynchage impitoyable dans les réseaux sociaux et l’accusation publique des médias.

Jésus Palomar, le 5 septembre 2018