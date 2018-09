Journée anti-touriste. Septembre noir…de monde attire plein de gros pleins de ZUP partout, chez nous aussi : ici Franz tonne contre Cancale… Records de températures et de caricatures !

Bonsoir mon bon Nicolas,

Les écrits de La Hyre et d’Alex auront donné du liant épais et sirupeux à ma navrante et regrettable excursion à Cancale… Rappelez-vous que, pourtant, j’en claironnais la veille toute gorge déployée, persuadé stupidement que septembre serait le linceul de ces larves d’estivants.

Cancale. Dimanche. Mais cette chaleur abrutissante, confisante des pires beauferies. Bordel, nous sommes mi-septembre entre la Normandie et la Bretagne ! Les hardes de Français, hardis en panurgie conglomérante, au gros instinct de gnous gougnafiers et migrateurs, sont là… Les migrants ne sont pas toujours ceux que l’on pense… Ils remplissent les terrasses, partout, ils sont dos à dos, épaules contre épaules, museau contre museau, à portée de postillons, en promiscuité sudoripare, satisfaits, imbéciles.

Parlons des uniformes. Ces derniers nous renseignent sur les individus. On devine tout d’eux. En fait, dans une logique spenglerienne, il ne reste plus qu’un uniforme : celui du connard, de l’empaffé, du Français qui a voté Macron et qui souhaite remouler la bouse démocratique qu’il a justement pondue dans l’isoloir. Regret de cocu mais on l’y prendra encore… Jubilé et carnaval des tocards : tongs, t-shirt, casquette américaine, bermuda, baskets, habillés comme leur progéniture. Papa est mon copain. Ce qui différencie le fils du père, c’est les tatouages, ces galons de la connerie et du bon ton chez les beaufs . Tu seras un connard, mon fils… Les bonnes femmes, non pas épouses ou mères mais pétasses en vogue, serties de merdes télévisuelles et tendances, ne valent pas mieux… Le talent de Fernand Le Goût-Gérard, peintre breton, n’aurait pu se dévoiler avec pareilles scènes…

J’allais oublier la ribambelle de « bikers »-Johnny Hallyday qu’on y a croisé, ridiculement tout en cuir, macaques-corniauds français imitant grotesquement l’homme amerloque, le mâle alpha des péquenots…

Du coup, mon camarade et moi avons avorté cette journée. Nous sommes repartis immédiatement, cloisonnés dans l’impossibilité de nous mêler à cette foule, ne reconnaissant en elle que le monolithe de ce que nous détestons et que nous fuyons la haine au ventre. Nous étions pourtant persuadés que le cheptel serait immobilisé par la rentrée de leur marmaille et le renflouement de leur compte dynamisé par le crédit pour leurs vacances au bungalow, à Marrakech ou en Croatie en « all inclusive »…

La chaleur et la mer, ultima ratio du Français-télé, hypnotisé et gouroufié par la publicité, en 4×4, ce nouveau panzer du grand reich de nanards qu’est la France… Cependant et contrairement au troisième, personne ne nous en délivrera.

Oui, je suis misanthrope. Non sans fierté d’ailleurs.