Comment Israël a humilié Moscou (pour la énième fois…)

Pour Israël, la destruction de l’avion russe Il-20 est une opération doublement gagnante

La Russie n’a pas de bonnes options ici. Des représailles militaires russes mettraient en jeu l’opinion publique américaine absurdement pro-israélienne et l’establishment ultra sioniste de Washington. Ne rien faire signale la faiblesse et invite à plus de provocations.

Il est techniquement possible que l’avion de surveillance russe Il-20 n’ait été abattu que par stupidité et incompétence côté israélien et syrien, et sans un plan israélien sournois pour le mettre en place. Les militaires sont presque toujours parmi les plus stupides et les plus incompétents de toutes les bureaucraties gouvernementales.

Néanmoins, le fait qu’Israël n’ait pas averti la Russie cette fois-ci de son attaque (contrairement à son habitude) est un indicateur fort que l’armée israélienne a au moins voulu utiliser l’avion russe pour couvrir ses combattants, ce qui le mettrait à un certain niveau de risque.

Si oui, je pense qu’Israël l’a peut-être fait en sachant que si un avion russe est abattu par les Syriens – même si Tsahal est en fin de compte responsable – c’est une situation gagnant-gagnant pour Israël.

Penses-y.

Quelques heures à peine après avoir annoncé l’annulation de l’offensive d’Idlib dans une concession massive à Erdogan et indirectement à l’Ouest, Poutine est remboursé par un avion militaire russe abattu à la suite d’une attaque israélienne en Syrie.

Poutine est ridiculisé.

Lorsque la Turquie a tendu une embuscade et abattu un Su-24 russe à la frontière syro-turque en novembre 2015, Moscou a limité sa réponse aux sanctions économiques. Cela a finalement contribué à modérer l’étendue de l’ambition turque en Syrie. La fin des importations de tomates juives ne fera pas grand chose pour impressionner Israël.

Si Poutine s’en tient aux seuls moyens économiques et diplomatiques de représailles, la Russie sera considérée comme relativement faible. Cela encouragera les faucons à Washington (et à Tel-Aviv), qui auront plus de facilité à vendre l’idée que matraquer la Russie en Syrie et frapper Assad ne risque pas de mener à la Troisième Guerre mondiale. Ce qui augmente ainsi les chances de ce que veut vraiment Israël en Syrie; plus de chaos et que la guerre ne finisse jamais.

Dans le même temps, si la Russie opte plutôt pour des représailles militaires, cela – grâce à la maîtrise par Israël de tous les leviers de commande aux États-Unis – renforce également la probabilité de ce que veut Israël. Imaginons, par exemple, que la Russie déclare que ses forces en Syrie participeront désormais, sous certaines conditions, à la défense du pays hôte (la Syrie) contre les frappes aériennes israéliennes et qu’elles tireraient sur les agresseurs la prochaine fois. Quel effet cela aurait-il?

Le résultat probable serait une fièvre guerrière aux États-Unis. Il y aurait une union sacrée entre les protestants évangéliques farfelus, les libéraux haïssant la Russie et les lobbies juifs tenant Trump et la quasi totalité des élus par les joyeuses (corruption, chantage), afin de se mettre sous la bannière de la « protection d’un Israël minuscule, libre et démocratique » contre l’ours russe menaçant.

Pour la Russie, ses relations avec les États-Unis se détérioreraient encore plus, il y aurait plus de sanctions financières (c’est déjà le cas, mais le rythme serait accéléré), et les risques de conflit entre les États-Unis et la Russie dans la région monterait encore. Pendant ce temps, pour Israël, le résultat serait une vague de soutien populaire et diplomatique de la part des Américains avec une possible aide militaire et de l’argent à gogo. Pas mal du tout, hein?

Inévitablement, quoi qu’il arrive, certains finiront par critiquer Poutine pour ne pas faire assez pour restaurer l’honneur militaire de la Russie. D’autres remettront en question sa sagesse de s’installer en Syrie en 2015, alors que les Israéliens et les Américains étaient déjà profondément impliqués dans le conflit sur le plan militaire.

Il est juste aussi de dire que l’intervention de la Russie a sauvé de la mort des milliers de civils innocents en Syrie et que la Russie a apporté beaucoup de bien, mais que ni la Russie ni la Syrie ne sont assez puissantes et qu’il est parfois plus sage de ravaler votre fierté et de garder les yeux sur la ligne d’arrivée.

Bien sûr, d’autres diront qu’avec l’offensive d’Idlib remise à plus tard et potentiellement annulée, Poutine pourrait déjà montrer des signes de fatigue, et qu’il pourrait être heureux, ou penser plus sage, de ne laisser que des choses à moitié terminées.

Source: Setting up the Russian Il-20 to Be Shot Down Is a Win-Win for Israel,

Marko Marjanović