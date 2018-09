Dollar à gogo : pourquoi le système de Nixon était sympa (Bruno Bertez)

Pourquoi le système de Nixon était sympa (expliqué par l’excellent Bruno Bertez)…

Nous l’avons expliqué maintes fois, Trump est en train d’aller bien au-delà d’une simple guerre commerciale, il détruit le système monétaire et financier sur lequel on était depuis 1971; Il détruit le système Bretton Woods II.

Ce système consistait à laisser enfler les déficits US afin d’alimenter la demande mondiale, mais en contrepartie il aboutissait à ne pas exiger le remboursement des dollars ainsi envoyés aux producteurs étrangers. Les exportateurs vendaient des biens réels et les USA les payaient en promesses, en papier. En clair le système était expansionniste car il reposait sur une sorte de « crédit vendeur ». Le pouvoir d’achat réel des américains n’était jamais limité. A chaque déficit c’est une nouvelle ligne de crédit qui s’ouvrait.

L’étranger qui avait des excédents recyclait ses dollars sous formes d’achats de titres américains, valeurs du trésor, actions, obligations, titres de crédit, immobilier. Bref on était installé sur le paradoxe du joueur de billes; le joueur américain perdait toujours ses billes mais on les lui rendait pour que le jeu continue. Et plus il perdait de billes, plus la masse de billes hors des USA augmentait, ce qui donnait une impression incroyable d’aisance: la rareté était vaincue.

Cela satisfaisait tout le monde: les Américains qui ainsi surconsommaient allègrement , les producteurs exportateurs aux USA qui vendaient leurs marchandises, les gouvernements qui accumulaient des réserves, les USA qui finançaient leurs déficits et dépenses sans douleur. le commerce mondial qui sans cesse se développait. Les USA finançaient le beurre et les canons, les autres, le ROW investissait, réduisait son chômage, accumulait des réserves de change, et même se payait des équipements militaires pour contester à long terme la domination américaine.

Cet ordre du monde fondé sur l’inflation de signes monétaires américains , sur la négation des limites d’émission de monnaie et de créances en dollars, était très favorable pour les marchés financiers ; les liquidités enflaient les cours boursiers, l’activité et la croissance des firmes étaient au-dessus de ce qu’elles devaient être spontanément, les bénéfices des entreprises étaient supérieurs à ce qu’ils devaient être grâce à l’arbitrage international du travail et aux importations bon marché