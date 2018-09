Fabian Guevara : le nouvel ordre mondial démantèle l’Argentine (et le reste)

Le nouvel ordre mondial démantèle l’Argentine

Que se passe-t-il en Argentine et en Amérique du sud ? L’empire soi-disant abattu contre-attaque partout et le nouvel ordre mondial est plus fort que jamais – avec sa doctrine de choc.

Pour comprendre une situation affreuse, lisons cet article exceptionnel de Claudio Fabian Guevara, diffusé par redinternacional.net.

« La débâcle est la conséquence d’un projet visant à mettre le pays à genoux. Quels sont les objectifs possibles du Nouvel Ordre Mondial dans un scénario économique qui s’effondre?

L’économie volcanique argentine est encore une fois l’actualité mondiale. Une spirale récessive de stagflation, augmentation de la dette extérieure, la contraction de la consommation et d’échange. C’est le résultat d’une batterie incroyable de mesures destructives de production et d’utilisation, combinées à grande vitesse.

Ces derniers jours, la débâcle a incité le gouvernement à annoncer de nouvelles séries de démolitions contrôlées de l’organisation nationale: à l’élimination des organismes et agences de recherche scientifique et technologique, l’élimination des ministères historiques a été ajoutée à tout un geste d’abandon des ambitions de l’État, des milliers de licenciements dans l’administration publique et davantage de réductions de dépenses et d’investissements sociaux.

Il s’agit de la conception d’un effondrement provoqué: le pays s’achemine vers la cessation des paiements, la paralysie productive et le chômage de masse. Est-ce que ce n’est que la maladresse du groupe qui gouverne?

Un ensemble de tendances indique qu’un choc très aigu se profile à l’horizon de la configuration historique du pays, beaucoup plus audacieux qu’une simple redistribution des revenus.

Dans l’antichambre d’un choc

L’une des faiblesses structurelles de la résistance autochtone aux processus d’expansion impérialiste est une conception naïve des plans de l’ennemi.

Les agences transnationales de l’impérialisme ont non seulement augmenté de manière exponentielle leur pouvoir dans les conseils internes de chaque pays, mais elles sont aussi beaucoup plus ambitieuses dans leurs objectifs, où elles opèrent également un changement qualitatif: surmonter toute résistance organisée à l’exploitation étrangère des ressources création naturelle, artificielle de dettes usuraires et accès au marché intérieur de chaque pays, l’agenda du Nouvel Ordre Mondial pour les sociétés périphériques dépasse les imaginaires de la gauche traditionnelle.

Le passage du capitalisme industriel au capitalisme financier a changé si des stratégies beaucoup d’expansion du processus impérialiste que même les grands groupes capitalistes locaux qu’une fois pourraient être considérés comme des partenaires de la Commission dans l’exploitation des sociétés coloniales, voient leurs intérêts ignorés et les actifs se déprécier.

Cela se voit clairement en Argentine, où l’administration coloniale non seulement attaque le niveau de revenu de la classe ouvrière, mais même les bases de sape le soutien des capitalistes locaux eux-mêmes, et le réseau de conditions permettant la viabilité de la nation.

Le pays redevient un laboratoire d’expériences sur les politiques de reconfiguration violente de la société. Dans « The Shock Doctrine », Naomi Klein se penche sur la façon dont certaines réformes politiques et économiques sont introduites par des contingences-catastrophes ou conçues jetant des sociétés dans la confusion, ce qui provoque un impact profond sur la psychologie collective et paralysant la réaction.

La conception d’un effondrement induit

L’administration coloniale de Macri a dans son agenda des objectifs communs avec la reconfiguration du monde sous les matrices du Nouvel Ordre Mondial. Ainsi, il a lancé une procédure accélérée et préméditée pour amener le pays à genoux, plongeant la population dans le désespoir et préparer le terrain pour imposer la conception de solutions drastiques. Toute économie prospère, même dans les pays développés, a été embourbée dans la paralysie stagflation productive qui caractérise aujourd’hui l’Argentine, si elles sont appliquées les formules suivantes en vigueur depuis Décembre 2015: l’ouverture sans restriction aux importations crée un grand déséquilibre dans la balance des paiements avec l’extérieur et la fermeture progressive de l’industrie nationale qui a été laissée sans protection.

L’augmentation sauvage des tarifs de service public (entre 400% et 3 000%) a déstabilisé non seulement les économies nationales, mais aussi la viabilité des échanges et les secteurs productifs non affectés par la concurrence étrangère.

L’allégement fiscal pour les grands groupes, il enlève la retenue de l’agriculture et l’exploitation minière et d’autres allégements fiscaux aux exemptions les secteurs les plus concentrés, ils ruinent les caisses publiques et ouvrent la voie à une aggravation du déficit budgétaire, ce qui était un prétexte pour un ajustement féroce budget.

La dette accélérée qui a financé ce programme a conduit le pays à revenir au FMI, qui a imposé de nouvelles mesures pour réduire les dépenses, les interruptions de travaux publics et les coupes dans les programmes sociaux.

La dévaluation vertigineuse de la monnaie et l’augmentation des taux d’intérêt a alimenté l’inflation qui menace de devenir un autre épisode de l’hyperinflation, et aggravé les conditions effroyables de l’économie dans son ensemble. Les taux des services publics, des carburants et des autres intrants de base ont été convertis en dollars, avec lesquels chaque augmentation d’un dollar a une incidence directe sur le coût interne de la production de biens et de services.

Il est évident que le train de mesures constitue un sabotage manifeste pour le pays, son appareil productif et la qualité de vie de sa population. Ce ne sont pas des recettes pour tout type de capitalisme productif, qui se caractérise par la demande de définition de faibles coûts de production (crédit, taux et les bas salaires), la protection contre la concurrence étrangère rationnelle, la stabilité monétaire, les politiques de subventions sectorielles et les incitations pour le développement de capacités nationales.

Une deuxième série de politiques suggère que le démantèlement avant toute tentative de résistance et opposition sociale active est nécessaire. Malgré un consensus social élevé et une formidable protection des médias, le gouvernement du Cambiemos a systématiquement promu des lignes répressives très prononcées:

Recours à la répression policière et annonce du retour des forces armées à la sécurité intérieure

Silence des journalistes et des médias critiques

Emprisonnement et harcèlement judiciaire des dirigeants de l’opposition

«Débogage» des juges indépendants et alignement du système judiciaire

Retour des troupes et établissement de bases étrangères



Où va l’effondrement économique de l’Argentine?

L’Argentine subit une invasion immatérielle et silencieuse. La question de la rigueur est la suivante: quel est le programme de choc qui est préparé avec ce scénario catastrophique?

Certains indices émergent dans l’exercice de la mémoire historique et l’analyse des luttes anticoloniales du présent.

L’agenda caché de l’effondrement induit de l’Argentine contient des objectifs du Nouvel Ordre Mondial commun à tous les territoires périphériques. Tous sont ruineux pour les intérêts de la population, mais le scénario de crise multidimensionnelle en cours de construction vise à les présenter comme des « solutions salvatrices ». Tous, en outre, contiennent un élément central du programme mondialiste pour les peuples subalternes: la dissolution de l’identité et de l’État national.

Aliénation accélérée des entreprises et autres actifs

Cette partie du processus est déjà en cours et est celle qui impacte le moins l’opinion publique car elle est souvent présentée comme un « progrès »: l’Argentine est confrontée à une nouvelle attaque étrangère d’actifs et de marchés locaux. Mais contrairement aux crises précédentes, qui découlaient de pressions et de paris étrangers, le gouvernement actuel de Cambiemos encourage le système actuel. L’intervention étrangère est revendiquée comme le seul moyen de mener le pays à ce stade. 3 La faiblesse externe dans laquelle Cambiemos a placé l’économie argentine est fonctionnelle par une livraison massive d’actifs par les entrepreneurs locaux.

Depuis le début de la crise extérieure, la baisse combinée des valeurs boursières et la dévaluation du peso déprécient les actifs argentins de 70%. La montée du dollar et l’incertitude économique ouvrent la voie à la mise aux enchères des actifs du pays au prix de l’offre. Techint, ALUAR, Ledesma et les entreprises du territoire sont surprises de voir leurs dirigeants emprisonnés dans une farce judiciaire alors que les protections tarifaires dégustées dans le passé sont annulées et les actions de leurs sociétés de Wall Street fondent. Les fonds vautours achètent ces papiers aux prix d’enchères. Et la détérioration promet de continuer.

Adoption du dollar comme monnaie officielle

La situation actuelle est très similaire à 1989. Ensuite, le destin de l’hyperinflation la fin du gouvernement de Raul Alfonsin et fut le prélude à la convertibilité, un système qui « sauvé » l’économie en Argentine en établissant fixé par la loi 1 à 1 parité Peso argentin avec le dollar. Convertibilité a été vendu un projet « clé en main » par Citibank et Chase Manhattan le gouvernement de Menem, qui contenait l’inflation et a commencé une décennie de contrôle étranger de l’économie.

Convertibilité a été rappelé ces jours-ci par Larry Kudlow, conseiller économique à la Maison Blanche, qui a déclaré que le Trésor américain envisage d’embaucher un nouveau plan de convertibilité de la monnaie de l’Argentine. Le directeur actuel du Conseil économique national des États-Unis a déclaré que la possibilité de « dollarisation » de la monnaie de l’Argentine pourrait être la clé de l’économie nationale pourrait refaire surface.

La Convertibilité des années 90 a pris fin dans la catastrophe de 2001, le corralito.

En décembre 2001, un essai intitulé «Comment dollariser en Argentine», signé par Kurt Schuler et Steve H. Hanke, déclarait : «Les politiques suivies par l’Argentine ont paralysé son économie. L’incertitude quant à l’avenir du peso est devenue le principal obstacle immédiat à la croissance économique. » Toute similitude avec le scénario actuel?

En 2018, les journaux financiers ont encore une fois parlé de la dollarisation en Argentine. Et Steve Hanke est revenu sur la scène . Père de la dollarisation de l’Équateur et du Monténégro, il recommande la dollarisation à Macri pour remédier à la crise. Ce n’est pas la seule voix. journaliste américain spécialisé en Amérique latine Mary O’Grady a publié son éditorial dans le Wall Street Journal sous le titre: « L’Argentine a besoin dollarisée ».

L’importance du projet dépasse le contexte argentin. Le besoin impérial de maintenir l’hégémonie du dollar a été plus important que l’exploitation du pétrole dans l’histoire de la dernière décennie. Aujourd’hui, avec un énorme bloc de pays émergents, dirigée par la Russie, la Chine, l’Inde et d’autres économies géantes visant à trouver un substitut au dollar comme monnaie de référence internationale, la dollarisation de l’Argentine serait une conquête hautement symbolique: première expérience dans un pays de grande importance et de grande importance géopolitique, et un chapitre qui pourrait initier un processus continental ambitieux.

La dollarisation des services publics et des portefeuilles financiers, et les contacts pour un accord direct avec le Trésor américain.

Cependant, les conditions pour un remplacement du peso argentin par le dollar exigeraient de l’Argentine une partie des réserves internationales que le pays perd rapidement dans la crise monétaire actuelle. Comment financer cette opération? Le troisième objectif est peut-être la convergence des moyens.

Démembrement territorial de l’Argentine

Le démembrement des Etats nationaux est une prémisse du nouvel ordre mondial qui se déroule à différents stades du monde: il a été réalisé en Yougoslavie, en ex-URSS et au Moyen-Orient par la guerre et le terrorisme. Le démembrement du Venezuela est une « solution » possible si elle n’est pas atteint renverser le gouvernement.

Dans ce contexte, la Patagonie apparaît comme un vêtement de changement parfait pour «sauver» l’Argentine d’une autre crise.

Dans l’année turbulente de 2001 lorsque l’Argentine est tombé en défaut, la presse mondiale a même suggéré que la Patagonie, immensément riche en ressources, a été séparé du reste du pays pour servir comme un mécanisme de paiement de la dette en défaut. Des années plus tard, le professeur de Harvard Richard N. Cooper, a écrit une proposition conforme à la pensée d’Anne Krueger (alors à la tête du FMI) pour soumettre les pays endettés à une procédure de faillite afin que les actifs sont liquidés et les revenus en résultant répartis entre ses créanciers, sous la direction d’un tribunal mondial.

Or la Patagonie argentine est déjà un territoire internationalisé. L’achat massif de terres par des étrangers en Argentine, qui a des décennies avait été réglementé en 2011 par le Congrès, offrant une limite de 15% des terres arables du pays, et jusqu’à de 1.000 hectares par personne. L’administration coloniale de Macri, par décret, a éliminé ces restrictions, et le processus d’acquisition des terres de masse approfondie. Il existe déjà de vastes territoires en Argentine du Sud qui fonctionnent comme avec micro-états son propre réseau de routes, des aéroports, des forces de sécurité et des sources d’énergie, telles que les propriétés du magnat britannique Joe Lewis.

La livraison des terres patagoniques pour les écritures comptables, ou pour alléger la garantie de la dette dollarisation pourrait être faite sans une partition officielle de l’État, ou une « déclaration d’indépendance » d’un groupe de colons. Le « business » de l’ Argentine pourrait se déguiser par terre céder à des ONG ou des pouvoirs privés pour administrer un territoire sous la modalité de Sousa qui Boaventura Santos a appelé « nouvelle règle indirecte »: l’Etat se retire de la régulation sociale et les acteurs puissants ne le font pas. Les organismes publics contrôlent la vie et le bien-être de vastes populations, de terres, d’eau potable, de semences et de forêts.

Le « business » pour le Trésor national pourrait être présenté sous la forme du transfert de petits territoires. Cependant, il y aura toujours un potentiel d’expansion de facto par l’occupation progressive ou la guerre. Il va sans dire que les deux politiques le démantèlement et l’affaiblissement de l’armée argentine , l’administration coloniale de Macri a autorisé l’entrée des troupes étrangères et le déploiement d’un nouveau réseau de bases militaires américaines : l’ un à Neuquen, dans le sud stratégique patagonique, et deux en Terre de Feu, le Tolhuin et Ushuaia. Avec l’armée britannique fortement barricadé dans Malvinas , la zone apparaît sous un contrôle étroit étranger.

Une société divisée et plongée dans la misère, une armée nationale sans capacité opérationnelle et un processus d’infiltration de capitaux et d’éléments militaires étrangers, semblent le parfait prélude aux événements dans lesquels l’Argentine perdra une partie de son intégrité territoriale. Les références officielles ne manquent pas: le rabbin Sergio Bergman, ministre de l’environnement et du développement durable, a prophétisé il y a quelques mois que la Patagonie, en tant que « terre promise, doit être divisée et divisée ».

Conclusions provisoires

La conception de l’effondrement de l’Argentine n’a pas un seul objectif et n’a pas de direction unifiée. Le plan n’a pas non plus les résultats garantis. Son évolution est liée à l’évolution d’une autre série d’offensives dans la région: le « droit» contre Lula et le reste des leaders populaires d’Amérique latine, le siège contre le Venezuela et le déploiement militaire impérialiste sur tout le continent.

D’autre part, les résultats définitifs doivent surmonter l’épreuve du feu qu’aucune conspiration ne peut anticiper: la réaction des populations et des organisations populaires, la position des secteurs nationalistes de l’armée argentine et l’impact imprévisible de l’histoire sur ensemble d’événements enchaînés.

L’Amérique Latine est attaquée. La défense des territoires et des libertés dépend de la conscience et de la mobilisation de ses peuples.

Claudio Fabián Guevara, 16 septembre 2018