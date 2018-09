La carte de la déchristianisation des prénoms depuis trente ans. Une constatation : lorsque les Français ne sont pas remplacés par l’immigration, ils se remplacent tout seuls comme des grands. Le grand remplacement est intérieur, spirituel. Comme dirait Nietzsche : le désert croît, malheur à qui recèle des déserts… Franz commente pour nous la lâcheté de Fdesouche…

Fdesouche, quant à son article sur les prénoms, ne dénonce jamais ce grand remplacement dont les premiers responsables et coupables sont les Français, à force d’être cons comme des manches, incultes et déracinés de leurs propres sol, histoire et culture.

Se remplacer soi-même par schizophrénie et reniements, par tendances et modes, par incontinence de la mémoire et du passé, par appétit de la nouveauté et des saillies consuméristes, bien peu du camp de « droite » ne le dénoncent.

Combien, parmi ces Français de souche vérolée, ont prénommé leurs morveux Tiago, Enzo, Éthan, Mattéo, Maïlane, Clélia et autres prénoms à la con ?

E.F.W.

P.S : Si Dieu me donne un enfant, j’espère un garçon, ce sera Georges. Ce sera le troisième chez les W. Les deux anciens se prénommaient Georg, père et fils, vignerons de leur métier. Tout comme les filles de ma famille se prénommaient souvent Anna-Maria, de mère en fille. J’ai une ancêtre qui portait le prénom de Kunigunde.

Les parents catholiques donnaient leur prénom aux enfants. Pas facile pour établir la généalogie quelques siècles plus tard… Le premier ancêtre que j’ai tracé en 1678 à Retzstadt s’appelait Nikolaus. Lui-même a donné Nikolaus comme prénom à son fils