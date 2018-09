Je réplique ? je fais la guerre au reste du monde ? La Russie coincée comme une grande, un lecteur remet Poutine en place

Je pense comme vous, il ne se passera rien, rien, même après les élections de novembre aux USA. Poutine ne prendre aucune mesure sécuritaire qui puisse gêner le mouvement des F16 israéliens pour bombarder la Syrie.

J’ai beau tourné la question dans tous les sens, je me rends compte que la Russie est coincée et piégée en Syrie. Si le souci de Poutine est d’éviter la guerre avec l’empire sioniste, il ne fera rien, rien, et Israel ne pourra que continuer à bombarder la Syrie, en narguant les russes. La Russie sera contrainte de faire face à la guerre inévitable, après plusieurs humiliations et pertes inutiles, ou simplement capituler et se soumettre.

Imaginons que Poutine ordonne la fermeture de l’espace aérien syrien, avec les S300 S400, aux avions US et Israéliens. C’est du pain béni pour les Israéliens, qui mettront les Russes à l’épreuve pour les forcer à abattre leurs avions, en défiant la défense aérienne russe en Syrie. Et si les Russes n’abattent pas leurs avions, ils seront pris pour les bluffeurs, et les provocations US-ISRAEL seront plus audacieuses encore. Si les Russes mettent à exécution leur menace et abattent des avions israéliens, ca sera alors la guerre contre l’OTAN.

La seule question qui vaille la peine est : les Russes finiront-ils pas capituler pour éviter la guerre ou auront-ils le courage de taper du poing sur la table, et se décider à faire face à la guerre qui lui fait peur ?

Le pouvoir dissuasif de la Russie a été neutralisé, à cause du manque de fermeté de la Russie, et le discours du 1er mars de Poutine est déjà une vieille histoire qui n’a eu qu’un impact éphémère. Les anglo- sionistes ont compris que la Russie a peur d’une guerre avec eux, et cela a fragilisé la position de la Russie qui est considérée comme une poule mouillé par les sionistes et leurs esclaves de l’occident.

Comment voulez-vous que la Russie soit prise aux sérieux, quand elle dit que toute attaque ou menace contre les militaires ou installations militaires russe en Syrie sera éliminée, ainsi que la source de cette menace (avion ou navire), et quand l’avion russe est abattu, avec 15 militaires à bord, la Russie ne répond pas contre les avions israéliens, et encore pire, fait tout pour couvrir Israël, en attribuant la responsabilité directe à la Syrie ?

