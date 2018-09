Quand un lecteur enragé (pas des nôtres) se déchaîne contre le judoka échiquéen – comme nous…

Un lecteur enragé (pas des nôtres) se déchaîne contre lui

Cela devient vraiment débile : plus la Russie se fait entuber, plus des articles comme celui-ci (de l’andouille Avic sur réseauinternational.net) et pas mal de commentaires, trouvent Poutine absolument génial !

Poutine s’est vu remettre en place par Erdogan quant au statut d’Idlib. Pas d’attaque et de plus Assad doit démilitariser la moitié de la zone convenue avec Erdogan ! Il se fait abattre un avion de haute technologie avec 15 militaires de haut niveau…….et il rabroue son chef d’Etat-major en absolvant Israël qui manifestement avec tout très bien combiné. Il appelle cela un incident ! C’est une tragédie ! Il y a quelques mois une centaine de Russes ont été tués par les Américains près de Deir-ez-zor et Poutine a dit « ce n’est pas grave, ce n’étaient pas des militaires russes » ! Il suffira à Al Qaida et Cie de se prétendre rebelle et ils seront intégrés dans les troupes pro-Erdogan et Assad ne récupèrera jamais ce territoire que putin a donné à Erdogan.

Manifestement, le fric intéresse beaucoup putin : protection d’Israël (à cause des nombreux oligarques russes juifs); Pour la Turquie :vente d’armes (S400 ) et centrales nucléaires, pipelines Russie-Turquie. Cela vaut bien un petit cadeau à Erdogan d’autant plus que c’est la Syrie qui paie. C’est rien tout cela : Putin est un génie puisqu’il fait du judo !

Dernière chose : depuis 2015 Putin a toléré plus de 200 attaques israéliennes contre la Syrie !!! C’est rien c’est un génial judoka !