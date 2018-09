La guerre inutile de la Russie en Syrie (par Elijah Magnier)

L’Iran, la Russie et la Syrie n’ont pas stoppé la bataille d’Idlib (pour éviter la guerre) de façon à se retrouver coincés dans une nouvelle guerre lancée par Israël ou les USA. C’est ce qui empêche la Russie, l’Iran et la Syrie de fournir aux USA, à Israël et à l’Europe le moindre prétexte pour déclencher une guerre, au prix de paraître faibles aux yeux du monde. Ces décisions très risquées sont prises afin de permettre à la Syrie de se remettre sur pied. Elles sont essentielles pour contrecarrer les plans des bellicistes dans l’administration américaine. Elles sont aussi nécessaires pour revitaliser l’économie des trois pays au lieu d’avoir à gaspiller toutes leurs ressources dans une guerre inutile sur l’échiquier syrien.

