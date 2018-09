La Hyre commente la fin des prénoms chrétiens et la défaite russe en Syrie et ailleurs…

Le grand remplacement ! Les gens ne vivent plus au rythme du calendrier, les cathos les premiers, ils vivent au gré des séries et de leurs saisons.

Même le cinéma succombe à ce phénomène de séries, les marvel, la guerre des étoiles etc…. On ne compte plus les numéros !

Les français ont définitivement abandonné tout repère culturel et religieux, ils renient l’histoire de l’humanité et de son salut, du cortège des Saint et des Glorieux Martyrs

dont la litanie composaient les villages, rues et paroisses de notre France.

Le monde est devenu un théâtre d’anonyme dont le visage est remplacé par le miroir ou par l’écran dont le reflet envoie une image qui doit être validée par le troupeau

et son bas instinct grégaire, l’on y attend rien, il ne s’y passe rien et quand même il se passerait quelque chose, que cela reviendrait au même. l’époque du NON,

non-évènement, non-lieux, non-identité, non-future.

On ne se sort pas du rang et l’on ne se démarque pas, sinon le châtiment est sans appel, la Russie, enfin les russes payent le prix fort. Ils sont restés coincés au début du XXème siècle,

voire même peut-être encore avant, le XIXème sans doute et sa « Sainte Alliance » de la Chrétienté contre la France. La Syrie sera-t-elle pour Poutine ce que fut la Serbie pour Nicolas II ?