Ils sont dégueulasses. En fait, il aurait mieux fallu un terrible persécution religieuse comme en Russie pour permettre à la foi originelle et pure de couver. Bichonnés par le pouvoir l’église devient ingrate, capricieuse et traîtresse. Ils ont tout oublié du combat d’alors.

En Russie c’est un peu pareil avec le pognon à tout va du patriarcat et ses évêques en limousines, 4×4, et hélicoptères… Ils ont tout oublié et rien appris.