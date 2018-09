Marc Gébelin sur le trop compliqué judoka échiquéen Poutine… réponse aux antisystèmes trop pro-Poutine !

http://www.dedefensa.org/article/laffectivisme-des-hyper-antisysteme

Devant des concepts qui d’une certaine façon se rapprochent des miens je ne peux qu’être d’accord. Devant une situation nouvelle, sans concepts nouveaux pour la saisir, on ne peut la comprendre. Mais il peut aussi y avoir une « prolifération » de concepts qui finissent par brouiller la raison ordinaire. « Affectivisme » me parle, « déchainement de la matière », « raison subvertie » aussi, mais…

Pour apprécier les décisions ou les choix d’une personne en situation il faut être informé. Toutefois chacun mettra dans le concept d’information ce qui lui parait digne d’y figurer. L’IL abattu est une information brute. Les moyens par lesquels il l’a été est une information brute. Après avoir écouté les explications rationnelles de l’état major russe, le rôle des F16 me parait une explication militairement acceptable. C’est une information qui n’est plus tout à fait brute. Peut-être sera-t-elle complétée voire contredite plus tard. Que des F16 aient attaqués la Syrie est une information brute, la « méthode » choisie par les pilotes restera sans doute un secret que les Israéliens ne révèleront pas à leur « ami » russe. Que les batteries de missiles syriens aient riposté, il n’y a aucun doute. Qu’ils l’aient fait selon un protocole déjà bien ficelé (on l’espère, vu les antécédents amicaux des Juifs vis-à-vis de la Syrie), me parait aussi une information brute bien que je ne connaisse pas ce protocole. Le fait qu’il y ait eu bombardement tout près de la base russe de Heimin est une information brute. Mais pourquoi cette attaque, pourquoi ce jour là est une hypothèse que ceux qui suivent l’affaire depuis 2011, font volontiers. Que les Juifs n’aient pas jugé utile de prévenir leurs « amis » Russes est aussi une information brute qu’on est en droit d’interpréter comme une décision de « brutes décidés à foutre le bordel, à tester les Russes et à faire le boulot des Yankees qui ainsi, n’ont pas à monter une opération chimique ». Merci Israël ! Ainsi, que les Russes se soient fait avoir une fois de plus n’est pas une information brute et ne me semble pas être une opinion inspirée par de l’ « affectivisme ». Ils ont perdu 15 hommes pour quoi? Depuis qu’ils sont en Syrie, ils en ont perdu combien? Ces pertes ont-elles été toujours justifiées? Résultent-elles d’une mauvaise appréciation de l’état major? C’est possible. Les Russes ne le diront jamais. Diront-ils pourquoi ils sont convaincus que leurs amis juifs israéliens leur feront toujours des politesses dans le ciel syrien? Attendent-ils le coup de fil de Netanyaou pour mettre leur système de défense en alerte, eux qui se sont installés en Syrie en septembre 2015 sans que l’Otan n’y voit rien. Pourquoi ne sont-ils pas en alerte permanente aussi près de leur base? Leurs bateaux qui croisent en Méditerranée orientale n’ont pas vu venir les chasseurs israéliens? On n’en finirait pas de se poser des questions dont nous n’aurons jamais les réponses. Les Russes ne sont pas infaillibles, peuvent faire des erreurs mais on a l’impression que les juifs-israéliens eux, le sont eux infaillibles! De la même façon que personne ne condamne jamais le « tir au pigeon » sur les Palestiniens, Russes compris, personne ne semble choqué que 15 types soient morts pour rien, Russes compris. Poutine parle de « tragédie ». Pour qui ? Pourquoi, puisqu’il apprécie tant les références antiques, ne parle-t-il pas de l’hybris juive? Il a peur de vexer Bibi? Qu’on se rappelle les morts du Koursk. Poutine eut du mal à écourter ses vacances sur la mer Noire. Bon, en juillet 2000, il était peu expérimenté, mais maintenant? Qui va payer la pension aux veuves et aux enfants des veuves ? Bibi ? Qui va payer le prix de l’Iliouchine? Le trésor israélien ou les cotisations de Russie Unie ?

Des observateurs attentifs pas plus « anti » ou « pro » poutinien que le Saker, Craig Roberts, font des remarques pertinentes dans les deux sens. L’impression générale est que Poutine à force ne pas vouloir se fâcher avec personne, risque de se « fâcher » avec beaucoup sinon à être méprisé, vu comme un « paillasson » par une certain Turc qui lui dicte sa politique à Idlib après qu’il eut fermement exprimé son intention d’engager le combat lors de la rencontre de Téhéran une semaine ou deux avant. Peut-on à la fois être « ami » avec Téhéran et Tel-Aviv, comme les américains l’étaient avec Hitler et Staline? Eux, au moins, ils savaient ce qu’ils voulaient et que l’ont sait aujourd’hui à moins de méconnaitre l’histoire véritable : d’abord écraser l’Allemagne puis la relever pour attaquer l’Urss! Et ça a marché, non? Avec un petit décalage historique certes, mais ça a marché. Grâce à qui ?

Que veulent les Russes? Que veut Poutine? Faire ami-ami avec le fou de Tel-Aviv, choyer l’Iran désormais sous la menace à la fois américaine et juive ou le laisser se démerder? Avoir de bonnes relations avec l’Arabie des Saoud par l’intermédiaire de Gazprom? Chouchouter Erdogan parce qu’il lui construit une centrale nucléaire… tout en restant un « Européen libéral » croyant traiter d’égal à égal avec le fou de Washington? Caresser ses rabbins russes dans le sens du poil tout en construisant des mosquées pour les Russes musulmans? Tenir le même raisonnement que l’occident pour « calculer » la drastique réduction des retraites? Etc, etc…

On n’en finirait pas de se poser des questions. Poutine n’est pas un dieu. Il peut se tromper, se faire des illusions, se prendre pour le tsar. Les élections récentes (heureusement annulées) à Vladivostok semblant vouloir le prouver. Je persiste à croire que Poutine, même s’il est bon judoka, voire fin joueur d’échec a peut-être tendance à se croire infaillible après 18 ans de pouvoir, des armes nouvelles terrifiantes « que personne au monde ne possède » mais qu’il ne veut surtout pas utiliser en premier, l’adulation de son peuple (qui pourrait ne pas durer s’il continue à gérer l’économie de son pays à l’américaine), etc, etc.

Pour conclure. Examiner ce problème en quelques lignes est impossible, par contre avoir le sentiment, l’intuition, que quelque chose ne tourne pas rond dans la géopolitique russe, n’est pas interdit. Cette intuition n’a rien à voir avec un manque de concepts subtils. L’intuition c’est précisément ce qui ne passe pas par des concepts rationnels mais va au cœur des choses. Selon Wikipédia: « L’intuition serait une manière rapide d’évaluer une situation en la mettant en rapport avec des situations similaires déjà connues« . Je dirais pour ma part c’est que c’est une perception suprasensible, quelque chose qui survient d’une zone de la conscience qu’on ne dirige pas mais qui est vraie. En 1991 j’étais à Graz en Autriche. Quand un jet yougoslave a survolé la ville j’ai eu l’intuition de la guerre, senti son odeur. On me traita de Cassandre. Qui a voulu tuer la Yougoslavie sous des prétextes humanistes? Qui continue à tuer partout de plus en plus? De la Palestine au Yémen en passant par le Venezuela ? Le laisser continuer cet « inconnu meurtrier » protège la paix »? Les élections « mit-terms » vont changer quelque chose dans le sens du bien? Il faut être bien fou pour l’espérer et déconnecter du réel pour le croire.