Tetyana : ma messe orthodoxe à Biarritz

Ma messe orthodoxe à Biarritz

Voyant l’océan de l’existence agité par la tempête des passions, / je me hâte vers ton havre de paix et je Te crie : / Délivre ma vie de la corruption, // ô Très-miséricordieux.

Ode 6 – Hirmos ; Canon de la Résurrection – ton 6

St. Jean Damascène

On est arrivé à Biarritz sous une pluie battante, en pleine nuit. Le ciel tombait sur nos têtes et on ne savait même pas si on pouvait marcher dans la rue sans se faire emporter par le vent de la tempête ou par l’averse qui ne cesse jamais…

C’est ici, dans cette ville balnéaire française, hélas toujours recouverte de surfeurs et d’oligarques, il y a deux ans nous avons découvert une paroisse orthodoxe dont les origines se trouvent dans l’époque impériale, quand cette côte (comme celle de Menton ou de Nice) était fréquentée par toute la noblesse de l’empire Russe.

Petite église grise mais singulière, comme un îlot s’élève parmi les bâtiments monotones et altiers. Elle défie l’océan et les éléments de même manière qu’elle défie l’indifférence des gens. L’Esprit Saint y habite, et la prière la comble constamment.

Il y a deux ans cette petite paroisse nous avait hébergés pour trois liturgies et pour des belles vêpres. J’ai eu l’honneur de joindre ma voix au choeur de maître Vladimir et de faire connaissance avec les gentils paroissiens. Malgré l’été (et la présence massive des touristes, les russes compris) il n’y avait presque personne pendant les vêpres, les liturgies étaient aussi tranquilles. Mais la petite chorale de trois-quatre personnes sonnait comme un grand choeur monastique.

Cette année-là j’ai retrouvé mon église de pays Basque presque pleine et le choeur s’est enrichi des nouvelles et belles voix. C’était le dimanche de ton 6 – tragique et sublime à la fois, comme cette tempête qui faisait trembler les vitraux (fabriqués par un doué artisan local). L’église se remplissait des gens et des enfants – beaux et sages ; les cloches sonnaient et la liturgie orthodoxe commença son navigation dans les trois heures de lectures, de chants, de récitatif des prières et des sermons.

Le prêtre parla courageusement de toutes les menaces qui guettent le chrétien dans notre monde impie et surtout – sur l’extermination régulière des chrétiens (orthodoxes !) sous le silence absolu des médias.

Les prières et les lectures étaient répétées en slavon et en français et les voix justes des paroissiens accompagnaient les choristes pour le Crédo et le Pater Noster. Le père Pantéléymon le scanda et chanta en géorgien (car la paroisse est sous l’égide de Constantinople et ici la liturgie se chante en français, en slavon et en d’autres langues) !

Après la liturgie une des choristes m’avait même proposé un repas qui se partageait entre tous les paroissiens après la messe. Mais le temps me pressait et je suis sortie sous la tempête qui se calmait…

modèles des bourgeoises russophones qui se promenaient devant les plages et les hôtels de luxe, habillées selon la dernière exigence des boutiques de marque et sans savoir ou penser qu’on était en dimanche, qu’on était devant une belle église pleine de piété.

Cette église se préserve maintenant pour les petites familles slaves et pour ce rares Français qui cherchent la tradition chrétienne dans l’orthodoxie millénaire européenne cachée dans nos beaux rites.

Tetyana Popova-Bonnal