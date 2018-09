Nous sommes tous des automates : une représentation du roi du monde dans un récit indien

Une représentation du roi du monde dans un récit indien

Et au fil du temps, il atteignit une ville de grande étendue au bord de la mer, meublée de hautes demeures ressemblant aux sommets des montagnes, avec des rues et des arcs, ornés d’un palais tout doré comme le mont Meru, ressemblant à une seconde Terre. . Il est entré dans cette ville par la rue du marché et a vu que toute la population, les commerçants, les femmes et les citoyens étaient des automates en bois, qui bougeaient comme s’ils étaient vivants, mais reconnus comme sans vie. Cela a suscité l’étonnement dans son esprit. Et avec le temps, il arriva avec Gomukha près du palais du roi et vit que tous les chevaux et les éléphants étaient de la même matière; et avec son ministre il entra, plein de merveille, dans ce palais resplendissant de sept rangées de bâtiments dorés.

Il y vit un homme majestueux assis sur un trône de joyaux, entouré de femmes et de gardiens, qui étaient aussi des automates de bois, le seul être vivant qui produisit le mouvement dans ces choses matérielles, comme l’âme présidant aux sens…

KATHA SARIT SAGARA