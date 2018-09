La Hyre commente le Nouveau Monde…

ça devait être quelque chose quand même ce « Nouveau Monde » à voir ces tableaux, lire ces récits… Qu’en avons nous fait ?!!!

ce que j’aime chez les russes c’est leur désinvolture et leur laisser-aller naturel, ils ne sont dans le fond ni bâtisseurs, ni civilisateur,

même dans l’apostolat il y a une certaine fébrilité… Parmi ses populaires figurent le fameux Ivan Dourak qui obtient tout affalé sur son Petchka

et Oblomov, ce démiurge incompris… Il y a même une tendance à la jacquerie avec POugatchev et Razine par exemple, mais la nature, on

n’y touche pas, ses forêts impénétrables, ces steppes, comme autant de sanctuaires… Il y a quelque chose de sain (saint ?) dans cette molle insouciance.

Du coup il reste encore des hommes, comme Raspail pourrait en parler, ils sont un peu entre ces européens et ces sauvages décrits par Tocqueville, c’est pourquoi nous les considérons comme des indiens…