Philippe Grasset et la décomposition allemande

L’Allemagne, depuis la formation rapiécée de l’actuel gouvernement, est un bateau sans gouvernail qui va au gré des courants, des pressions et des spasmes de communication…

Nous laissons WSWS.org à ses fantômes du passé, parce qu’il est beaucoup plus difficile d’avoir un Soros à ses côtés qu’un Hitler contre soi, alors que tout le monde peut voir Soros et que nul Hitler ne se pointe à l’horizon. Il est donc bien plus intéressant d’observer ce qui nous paraît essentiel, qui est la décomposition accélérée de la structure jusqu’alors exemplaire (du point de vue du Système) du pouvoir en Allemagne, s’acheminant de plus en plus vers une situation de rupture et d’affrontement dont la question européenne et la question identitaire devraient rapidement devenir l’enjeu. Cette décompositions’est accélérée paradoxalement avec le sauvetage in extremis de la formule-Système de la “Grande Coalition” et le constat qu’à l’intérieur de cette coalition, la CSU du ministre de l’Intérieur Seehofer est plus proche des Autrichiens nationalistes, des Italiens de Salvini, des Hongrois de Orban, etc., que de ses “camarades” Merkel et autres SPDistes de circonstance. Comme c’était envisageable du fait même du processus de déstructuration et d’entropisation qu’attise l’exercice d’un pouvoir réduit à un simulacre, la position de Merkel ne fait qu’empirer, et avec elle les positions du Système, tandis que ses adversaires ne cessent de se renforcer sans être soumis aux avatars de l’exercice de leurs responsabilités :

« … […M]ême si Merkel sauve sa triste peau d’ici la fin du mois [de juin 2018] en faisant naître d’un coup de baguette magique une unanimité européenne qui satisfasse pour deux ou trois semaines Messieurs Seehofer, Salvini & Cie, elle est irrémédiablement condamnée comme bombe à retardement pas trop long, comme kamikaze du Système à abattre à tout prix ; et plus ce règlement de comptes prendra de temps, plus les dégâts causés s’empileront, plus la crise s’aggravera et s’élargira, accélérant encore notre tourbillon crisique général. »

… Le résultat est un désordre considérable, un peu à l’image de la situation interne des USA. Avec un Macron en cours de désintégration “à-la-française” et une Merkel en cours d’entropisation, l’Europe campée sur un axe franco-allemand devenu une branche pourrie et rabougrie ressemble à un radeau de la Méduse encore plus qu’au Titanic. C’est-à-dire que plutôt que couler, elle se décompose, se dévore elle-même, se mange de l’intérieur. “Pour déboucher sur quoi ?” demanderaient les esprits rationnels sensibles aux faits et aux perspectives des faits (…)

Et de citer notre ami Fabrice H :

Quand le monde ne va pas, quand, sous nos yeux, il court à sa perte, cela n’empêche pas le royaume de venir : sa grâce ne dépend pas de nos mérites, elle présuppose même plutôt notre condamnation. » (Fabrice Hadjadj dans son livre de 2014 Puisque tout est en voie de destruction.)