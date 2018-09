Tiers-monde et Tiers-Etat : La Hyre commente l’âge de l’ère prolétaire…

Notre monde est en train de vivre une nouvelle ère où l’humanité s’amenuise autant que les richesses se condensent chez 2% environ de la population.

Peu ou prou, nous sommes tous devenu l’esclave de quelque chose ou de quelqu’un que ce soit de la technologie, d’un patron, de l’ignorance, du crédit ou de la Dette… (Je pense au Notre Père : « Remets-nous nos dettes, comme nous les remettons aussi à nos débiteurs » et aux Marchands du Temple)…

Il n’y a plus d’ordre, de classes, et la hiérarchie est réduite à son plus simple appareil : dominant/dominé.

La révolution française mère de tous les crimes avait vu l’émergence du Tiers-Etat, la « Tierce personne » de la triade fondamentale du régime monarchique de jadis, après la noblesse et le clergé.

Cette tierce-personne se mua immédiatement en populace sanguinaire… depuis rentrée dans le rang, car inutile… Aujourd’hui c’est son tour, le tiers-état est en train de se faire dévorer par le Tiers Monde, globalisation oblige, et les vices se propageant plus vite que les vertus… Ainsi nous assistons à une sorte de révolution mondiale, stade ultime du processus amorcé en 1789.

Il aura fallu quelques deux cents ans et des poussières pour venir à bout des deux ordres premiers de toute bonne société. Noblesse et aristocratie, ont été massacrée, et le reste ruiné ou corrompu, (Elton John est ainsi un « Lord », et ce n’est pas le seul, il faut vendre des disques ou marquer des buts pour se voir récompenser céans)

Aussi tel Néron, contemplons-nous l’agonie de Rome, la fin du clergé, pourrissant par sa tête, incarnée par celle de « François » Perrin ou Pignon de l’église entubée cathodique.

L’Eglise trahi partout, corruption, manigances, mensonges, lucre et luxure, etc… la litanie est trop longue.

A voir les thèmes récurrents qui remuent l’Eglise il y reste écologie, migrants et pédophilie, on se croirait chez les verts, Cohn Bendit, est-il seulement papabile?

Le reste c’est le Tiers-monde et surtout le vigoureux continent africain, plus détesté que jamais, et l’on comprend qu’il fallait supprimer les deux premiers ordres pour laisser le champs libre aux esclaves de demain.