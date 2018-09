Tintin au toupet : Le Dalaï-Lama : « L’Europe appartient aux Européens. Les migrants devront retourner dans leur pays ». Huit millions de migrants chinois en Chine, le toit du monde traditionnel submergé par les idoles des antisystèmes ! mais on se rattrape en disant qu’il bosse pour la CIA… Et Tintin ?

Tribune de l’essayiste britannique Douglas Murray :

(…) Des sociétés fondamentalement modifiées sans le consentement de leurs peuples auront du mal à rester ordonnées et harmonieuses.

Bien sûr, les sondages montrent que la plupart des Européens sont d’accord avec le Dalaï Lama. Pourtant, peu de personnes ont la chance d’être le Dalaï Lama. Ainsi, ce qui est toléré venant d’une personne particulière ne sera pas toléré venant d’une autre.

Au cours des dernières décennies, la Gauche a développé l’idée extraordinairement destructrice selon laquelle l’identité d’un locuteur compte plus que le contenu de ses paroles. «Qui est-ce qu’il dit ?» compte plus que «Qu’est-ce qu’il dit ?».

Aujourd’hui, la chose la plus importante est devenue non pas la vérité d’un propos mais le profil de celui qui le tient. Le Dalaï-Lama a la robe, la religion, la pigmentation, la coupe de cheveux et l’histoire pour s’immuniser des pires accusations.

Mais l’Européen moyen n’a pas cette chance. Nous sommes obligés de mentir ou de garder le silence, de peur d’être insultés, si nous voulons dire des vérités fondamentales. Et pas seulement sur la question de l’immigration, mais sur un nombre conséquent de questions jugées taboues par la Gauche.

The Telegraph

Le chef spirituel appelle les Européens à accueillir les réfugiés mais estime qu’à terme, ces derniers doivent rentrer chez eux pour développer leur pays.

Le Dalaï-Lama a déclaré mercredi à Malmø en Suède que « l’Europe appartient aux Européens » et qu’à terme il était souhaitable que les réfugiés retournent chez eux « pour reconstruire leur propre pays ».

(…) « Recevez-les, aidez-les, éduquez-les… Mais à terme, ils doivent développer leur propre pays », a déclaré le chef spirituel du bouddhisme tibétain qui a fui en 1959 le Tibet pour s’exiler en Inde, à la suite de la répression par les autorités communistes chinoises d’un soulèvement tibétain.

Le Dalaï-Lama est considéré par ses nombreux partisans comme un maître à penser comparable au Mahatma Gandhi ou à Martin Luther King.

Le Parisien

En 2016, le chef spirituel tibétain avait jugé que le continent européen accueillait trop de migrants.

«L’Europe, l’Allemagne en particulier, ne peut devenir un pays arabe, l’Allemagne est l’Allemagne», a-t-il ajouté, en référence au fait qu’une majorité des migrants vient de pays arabes comme la Syrie ou l’Irak.

